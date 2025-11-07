USDCAD Prognose: Starke Beschäftigungszahlen in Kanada stützen den CAD – Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Hawkische Daten vom kanadischen Arbeitsmarkt stärken den CAD gegenüber dem US-Dollar

Die neuesten Beschäftigungsdaten aus Kanada sorgen für Bewegung im Forex-Markt und könnten den kanadischen Dollar (CAD) stärken. Laut Statcan stieg die Beschäftigung im Oktober 2025 um 66.600 Stellen, deutlich über den Erwartungen von -5.000 und dem Vormonatswert von 60.400. Arbeitslosenquote: 6,9 % (Prognose: 7,1 %; vorher: 7,1 %)

Stundenlohn permanenter Arbeitnehmer (im Jahresvergleich): +4,0 % (Prognose: 3,5 %; vorher: 3,6 %) Diese positiven Daten könnten den CAD weiter unterstützen und beeinflussen aktuell viele USDCAD Prognosen im Devisenhandel. ►USDCAD ISIN XC000A0AEM51 | WKN A0AEM5 | Ticker: USD/CAD Details zur Beschäftigungsentwicklung Der Anstieg der Beschäftigung wurde vor allem vom Groß- und Einzelhandel getragen, wo 41.000 neue Stellen (+1,4 %) entstanden – ein deutlicher Ausgleich für den Rückgang von 21.000 im Vormonat. Weitere Zuwächse gab es in den Bereichen: Transport und Lagerung: +30.000 (+2,8 %)

Information, Kultur und Freizeit: +25.000 (+3,0 %) Trotz dieser Zuwächse blieb die Beschäftigung in diesen Branchen im Jahresvergleich stabil. Schwäche im Bau- und Industriesektor Im Bausektor sank die Beschäftigung im Oktober um 15.000 (-0,9 %), was einer Stabilisierung auf niedrigerem Niveau entspricht – rund 38.000 Stellen weniger als zu Jahresbeginn 2025. Zwischen Januar und Oktober 2025 fiel die Industriebeschäftigung insgesamt um 54.000 (-1,3 %), insbesondere aufgrund von Rückgängen in Bau und Fertigung. Im Gegensatz dazu legte der Dienstleistungssektor um 142.000 Jobs (+0,8 %) zu. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ausblick: Auswirkungen auf die USDCAD Prognose Die robusten kanadischen Arbeitsmarktdaten könnten kurzfristig den Kanadischen Dollar stützen, da sie die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen der Bank of Canada dämpfen. Trader beobachten nun genau, ob sich diese Entwicklung in den kommenden Forex-Sitzungen auf die USDCAD Prognose auswirkt. Ein anhaltend starker Arbeitsmarkt könnte den CAD gegenüber dem USD festigen – insbesondere, wenn die US-Daten im gleichen Zeitraum schwächer ausfallen. Fazit Die Forex-Märkte reagieren positiv auf die starken Beschäftigungszahlen aus Kanada. In der USDCAD Prognose deutet sich kurzfristig ein Aufwärtspotenzial für den CAD an. Anleger sollten jedoch weiterhin die Inflationsdaten und geldpolitischen Signale der Bank of Canada im Auge behalten, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

