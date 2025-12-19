Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 Index +1 %

Kapitalzuflüsse auf Rekordniveau

Triple Witching & Santa-Rally-Fantasie

US Börse heute: Tech-Megacaps übernehmen die Führung 🚀💻 An der US Börse übernehmen die großen Technologiewerte erneut die Führungsrolle. Die Futures auf den Nasdaq 100 Index steigen um mehr als 1 %, während sich die Stimmung an der Wall Street deutlich aufhellt. Auslöser sind Berichte, wonach ein von Oracle geführtes Konsortium bei der Übernahme von TikTok vorankommt. Zusätzlich sorgen anhaltende Stärke bei Micron Technology und Nvidia für Rückenwind – insbesondere Nvidia führt die Tech-Megacaps klar an. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 Key Takeaways 🔑 Nasdaq 100 Index +1 % – Tech-Megacaps treiben die US Börse an. Kapitalzuflüsse auf Rekordniveau stärken besonders Technologieaktien. Triple Witching & Santa-Rally-Fantasie erhöhen Volumen und Dynamik. Starke Kapitalzuflüsse: Vertrauen in die US Börse wächst 💰📈 Die aktuelle Aufwärtsbewegung wird durch massive Kapitalzuflüsse in US-Aktien unterstützt. Laut aktuellen Fund-Flow-Daten flossen in der Woche bis zum 17. Dezember rund 78 Mrd. USD in US-Aktienmärkte – der höchste Wochenzufluss seit einem Jahr und einer der größten jemals verzeichneten. Besonders bemerkenswert: Technologieaktien verzeichneten erstmals seit drei Wochen wieder positive Nettozuflüsse

Signal für eine Rückkehr des Anlegervertrauens in den Nasdaq 100 Index Triple Witching: Volatilität als Kurstreiber 🧙‍♂️📊 Die Marktbewegungen werden zusätzlich durch das sogenannte „Triple Witching“ verstärkt – den vierteljährlichen Verfall von: Aktienoptionen

Indexoptionen

Futures-Kontrakten Analysten schätzen, dass heute rund 7,1 Billionen USD an Nominalvolumen auslaufen. Dieses technische Ereignis sorgt häufig für hohes Handelsvolumen und stärkere Kursschwankungen, was die Dynamik an der US Börse weiter erhöht. Santa-Claus-Rally: Saisonale Unterstützung 🎅📈 Über die kurzfristigen technischen Faktoren hinaus richten Anleger ihren Blick zunehmend auf die Santa-Claus-Rally. Historisch betrachtet zeigt sich der Markt in den letzten zwei Wochen des Jahres oft von seiner positiven Seite: Seit 1928 stieg der S&P 500 in 75 % der Fälle in diesem Zeitraum

Strategen führender Banken wie Goldman Sachs sehen trotz jüngster Volatilität weiterhin robuste Fundamentaldaten für eine Jahresendrally Diese Statistik stützt auch die aktuelle Stärke des Nasdaq 100 Index. Technischer Ausblick: Nasdaq 100 testet neue Höhen 📐🚀 Der Nasdaq 100 Index legt heute rund 1 % zu und baut damit auf den Gewinnen vom Donnerstag auf. Nach dem jüngsten Kontrakt-Rollover testet der Index aktuell die Marke von 25.500 Punkten: Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde ein neues Wochenhoch markieren die Monatsperformance wieder ins Plus drehen

Das würde die zuvor nervöse Stimmung im Dezember klar neutralisieren Fazit: US Börse im Rally-Modus – Nasdaq 100 Index im Fokus ⚖️📊 Die US Börse zeigt sich zum Jahresende wieder von ihrer starken Seite. Tech-Megacaps, massive Kapitalzuflüsse und saisonale Effekte treiben den Nasdaq 100 Index nach oben. Kurz gesagt:

