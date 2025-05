CHART des Tages 🔴 AUDUSD (05.05.2025)

Der australische Dollar baut seine Gewinne vom Ende der letzten Woche um 0,5 % aus und bleibt trotz der j√ľngsten Stabilisierung des US-Dollars die st√§rkste W√§hrung unter den G10-W√§hrungen. Neben dem allgemeinen Vertrauensverlust gegen√ľber dem USD wurde der AUD/USD-Wechselkurs durch den historischen Sieg der Australian Labor Party bei den Parlamentswahlen am Samstag weiter gest√ľtzt. ‚Ėļ AUDUSD | ISIN: XC000A0E4TC6¬†| Ticker: AUDUSD Die Partei von Premierminister Anthony Albanese sicherte sich zum zweiten Mal in Folge die absolute Mehrheit im Parlament und gewann gleichzeitig mehrere Sitze von der konservativen NLP. Peter Dutton, der Vorsitzende der NLP, verlor seinen eigenen Sitz und teilte damit das Schicksal des kanadischen Konservativenf√ľhrers Pierre Poilievre. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Grundlage f√ľr den Sieg der Australian Labor Party ist im Wesentlichen √§hnlich wie das Wiedererstarken der Liberalen in Kanada. Trotz der wachsenden Popularit√§t der reaktion√§ren NLP haben die Bef√ľrchtungen √ľber den Einfluss von Donald Trump auf die geopolitische und wirtschaftliche Lage Australiens die Begeisterung f√ľr Albaneses Partei wiederbelebt, die von den W√§hlern als sichere Bank in Zeiten extremer Unsicherheit wahrgenommen wird. √úber das gestiegene Vertrauen der M√§rkte in die derzeitige Regierung hinaus k√∂nnte sich die Stimmung gegen√ľber dem australischen Dollar aufgrund der Normalisierung der Handelsbeziehungen zwischen China und den USA weiter verbessern. Der AUD/USD-Kurs ist stark von den Exporten von Industriematerialien nach China abh√§ngig, sodass ein geringeres Risiko eines Handelskrieges und eine Konjunkturabk√ľhlung in China zu einer weiteren Aufwertung der W√§hrung f√ľhren k√∂nnten. AUDUSD Chartanalyse ‚Äď Daily: ¬† Der Wechselkurs hat die Marke von 0,64 deutlich √ľberschritten, was angesichts der sich neu entwickelnden makro√∂konomischen und geopolitischen Fundamentaldaten als Unterst√ľtzung dienen k√∂nnte. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

