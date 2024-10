Chart des Tages 🔴 AUDUSD (17.10.2024)

Der starke Arbeitsmarkt ließ die Markterwartungen sinken, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) die Zinssätze senken würde, da die Beibehaltung höherer Zinssätze notwendig sein könnte, um den Inflationsdruck zu bewältigen.

Als Reaktion auf die positiven Beschäftigungsdaten stieg das AUDUSD-Paar um etwa 0,70 % und erreichte einen Wert von etwa 0,6710 USD .

Finanzinvestoren passen ihre Prognosen an und verringern die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen geldpolitischen Lockerung durch die RBA aufgrund des anhaltenden Beschäftigungswachstums.   Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen     Als Reaktion auf die starken Beschäftigungsdaten verzeichnete der australische Dollar eine deutliche Aufwertung. Das AUDUSD-Paar stieg um etwa 0,70 % und erreichte einen Wert von etwa 0,6710 USD. Diese Aufwärtsbewegung spiegelt die Stimmung der Anleger wider, dass die RBA angesichts des robusten Arbeitsmarktes und seiner potenziell inflationstreibenden Wirkung die Zinssenkungen verzögern könnte. Nach der Veröffentlichung der Daten bleibt der AUD die stärkste Währung unter den G10-Währungen und gewinnt zwischen 0,40 und 0,60 %. Die Zahl der stabilen Vollzeitstellen stieg um 51.600, was ein deutliches Wachstum darstellt. Die Arbeitslosenquote blieb in den letzten sechs Monaten konstant bei 4,1 %, was auf einen stabilen Arbeitsmarkt hindeutet. Die Erwerbsquote kletterte auf ein Rekordhoch von 67,2 %, was darauf hindeutet, dass mehr Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten. Der australische Arbeitsmarkt zeigte sich im September 2024 überraschend widerstandsfähig, wobei die Beschäftigung um 64.100 stieg – mehr als das Doppelte des erwarteten Anstiegs von 25.000. Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,1 % stabil und behauptete sich in den letzten sechs Monaten, während die Erwerbsquote auf ein Rekordhoch von 67,2 % kletterte. Diese robusten Zahlen unterstreichen die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt und tragen zur Stärke des australischen Dollars auf den Devisenmärkten bei. Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,1 % stabil, was dem Niveau der letzten sechs Monate von etwa 4,0 bis 4,2 % entspricht, was auf einen stabilen und angespannten Arbeitsmarkt hindeutet. Die Erwerbsquote kletterte auf ein Rekordhoch von 67,2 %, was darauf hindeutet, dass mehr Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten und sich erfolgreich eine Beschäftigung sichern. Die Beschäftigung stieg im September 2024 um 64.100, mehr als das Doppelte des prognostizierten Anstiegs von 25.000.  AUDUSD - Tageschart   Quelle: xStation5 von XTB

