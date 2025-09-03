CHART DES TAGES 🔴 AUDUSD Forexpaar (03.09.25)

Der australische Dollar führt die Erholung der wichtigsten Währungen gegenüber dem US-Dollar (AUDUSD: +0,15 %) an, die nach einem Ausverkauf am US-Anleihemarkt einsetzte. Die Renditen für 30-jährige Staatsanleihen kehrten zum ersten Mal seit Mitte Juli auf 5 % zurück, was den Druck auf die globalen Anleihemärkte weiter erhöhte. Der AUDUSD wird auch durch die jüngsten australischen Daten gestützt, die die vorsichtige Haltung der RBA bestätigen. ►AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nach dem gestrigen Rückgang unter 0,65 ist der AUDUSD wieder über den exponentiellen gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt auf dem H4-Chart (EMA100, dunkelviolett) gestiegen, der derzeit eine starke Unterstützung bietet. Ein Schlusskurs über dem EMA30 (hellviolett) könnte die jüngste Rallye wieder anfachen und den AUDUSD in Richtung der Obergrenze der aktuellen Konsolidierung treiben. Was beeinflusst den AUDUSD heute? Das australische BIP wuchs im zweiten Quartal 2025 um 0,6 % gegenüber dem Vorquartal und übertraf damit die Prognosen von 0,5 % und stieg von zuvor 0,3 %. Das Wachstum wurde durch den privaten Konsum angetrieben, der durch die Erholung der Löhne, niedrigere Zinsen und günstige Wetterbedingungen gestützt wurde. Sowohl die öffentlichen als auch die privaten Investitionen bleiben schwach, was die Zahlen für das zweite Halbjahr belasten könnte.

Das Wachstum wurde durch den privaten Konsum angetrieben, der durch die Erholung der Löhne, niedrigere Zinsen und günstige Wetterbedingungen gestützt wurde. Sowohl die öffentlichen als auch die privaten Investitionen bleiben schwach, was die Zahlen für das zweite Halbjahr belasten könnte. Die Daten verstärken die Erwartungen, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) bei weiteren Zinssenkungen vorsichtig bleiben wird. Die Senkung um 25 Basispunkte auf 3,6 % im August war eine Vorsichtsmaßnahme, um eine übermäßige Konjunkturabkühlung (insbesondere auf dem Arbeitsmarkt) angesichts der Zölle von Donald Trump zu vermeiden. Die RBA deutete an, dass die Inflation, die im Juli auf 2,8 % gestiegen ist (der höchste Stand seit einem Jahr), die künftige Lockerung bestimmen wird.

Die Senkung um 25 Basispunkte auf 3,6 % im August war eine Vorsichtsmaßnahme, um eine übermäßige Konjunkturabkühlung (insbesondere auf dem Arbeitsmarkt) angesichts der Zölle von Donald Trump zu vermeiden. Die RBA deutete an, dass die Inflation, die im Juli auf 2,8 % gestiegen ist (der höchste Stand seit einem Jahr), die künftige Lockerung bestimmen wird. Der AUD wird zusätzlich durch den stärker als erwartet ausgefallenen Caixin China Services PMI (53 gegenüber Prognose 52,4, zuvor 52,6) gestützt, der das schnellste Wachstum seit 15 Monaten verzeichnet. Die Geschäftstätigkeit expandierte vor allem im Tourismus- und Unterhaltungssektor, während die Beschäftigung weiterhin unter Druck steht, da chinesische Unternehmen angesichts steigender Arbeits- und Materialkosten Personal abbauen, um ihre Margen zu schützen. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 8: Investment Strategien für Anfänger - wie finde ich die richtige Strategie?!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.