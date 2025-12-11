AUDUSDPrognose: Schwacher australischer Arbeitsmarkt belastet den AUD | Chart des Tages

Das Wichtigste in Kürze Schwache Arbeitsmarktdaten belasten den AUD

RBA bleibt hawkish

AUDUSD korrigiert auf 0,6645

Die australischen Arbeitsmarktdaten für November fielen deutlich schwächer aus als erwartet und lösten im FX-Markt eine spürbare Risikoaversion gegenüber dem AUD aus. Der Australische Dollar verlor zwischen 0,30–0,60 % gegenüber anderen G10-Währungen und steht damit im Fokus unseres Chart des Tages. Schwache Arbeitsmarktdaten setzen den AUD unter Druck Die Beschäftigung sank überraschend um 21,3 Tsd. Personen – der stärkste Rückgang seit neun Monaten. Obwohl die Arbeitslosenquote bei 4,3 % stabil blieb, zeigte die Datenzusammensetzung eine klare Verschlechterung: Vollzeitbeschäftigung bricht um 56,5 Tsd. ein

Partizipationsrate fällt auf 66,7 %

Unterbeschäftigung steigt auf 6,2 %, den höchsten Stand seit über einem Jahr Auffällig ist der gleichzeitige Rückgang sowohl der Beschäftigten als auch der Arbeitslosen – ein Zeichen dafür, dass sich mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen. Dies verstärkt die Einschätzung eines abkühlenden, aber nicht einbrechenden Arbeitsmarktes und belastet die kurzfristige AUDUSDPrognose. RBA bleibt hawkish – begrenztes Abwärtspotenzial für den AUD Trotz der schwachen Daten bleibt die Reserve Bank of Australia (RBA) strikt wachsam.

RBA-Gouverneurin Michele Bullock betonte diese Woche, dass der Rat weiterhin Szenarien bespreche, die weitere Zinserhöhungen rechtfertigen könnten. Ihre Aussage, es sei „falsch anzunehmen“, dass die RBA nicht bereit wäre zu handeln, unterstreicht die hawkishe Grundhaltung. Wichtige Belastungsfaktoren aus Sicht der RBA: steigende Arbeitskosten

wieder anziehende Inflation

