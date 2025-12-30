DAX Prognose: DAX aktuell auf Mehrmonatshoch – geopolitische Risiken im Blick 📈

Das Wichtigste in Kürze DAX aktuell: Ausbruch über 24.600 Punkte bestätigt Stärke

Sektorrotation: Verteidigungs- & Bankenaktien im Fokus

Geopolitik als Treiber: Ukraine-Konflikt rückt erneut in den Vordergrund

Die DAX Prognose zeigt sich kurzfristig konstruktiv. DAX aktuell notiert der deutsche Leitindex auf dem höchsten Stand seit Mitte Oktober und konnte zuletzt die wichtige Marke von 24.600 Punkten überwinden. Getragen wird die Bewegung von einer breiten Marktstärke sowie von einer Neubewertung geopolitischer Risiken in Europa.

Gleichzeitig mahnen das sinkende Handelsvolumen zum Jahresende und die angespannte geopolitische Lage zur Vorsicht – insbesondere im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Ukraine-Konflikts. 🚀 Key Takeaways 📊 1. DAX aktuell: Ausbruch über 24.600 Punkte bestätigt Stärke Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich derzeit klar robust: 📈 DAX-Futures über 24.600 Punkten – höchster Stand seit dem 13. Oktober

🔼 Rund +10 % Erholung seit dem Tief Mitte November

📉 Handelsvolumen zuletzt rückläufig – typisch für das Jahresende Der Ausbruch über die 24.600er-Marke ist aus technischer Sicht ein positives Signal für die DAX Prognose, auch wenn die geringere Liquidität das Risiko kurzfristiger Rücksetzer erhöht. 🏭 2. Sektorrotation: Verteidigungs- & Bankenaktien im Fokus Auf Einzeltitelebene zeigt sich eine klare Differenzierung: Stärkste Gewinner im DAX aktuell: 🛡️ Rheinmetall

💾 Infineon

🚗 Mercedes-Benz

🏦 Commerzbank & Deutsche Bank Schwächere Titel: ⚙️ Siemens

🏛️ Deutsche Börse Besonders der Verteidigungssektor profitiert von der wachsenden Skepsis gegenüber einem kurzfristigen Friedensabkommen in der Ukraine. Anleger preisen zunehmend ein Szenario ein, in dem sich der Konflikt weiter in die Länge zieht – ein klarer Stimmungsfaktor für die DAX Prognose. 🌍 3. Geopolitik als Treiber: Ukraine-Konflikt rückt erneut in den Vordergrund Die geopolitische Lage belastet die Risikoeinschätzung: 🇷🇺 Russland kündigt eine Verschärfung seiner Verhandlungsposition an

🇺🇦 Berichte über einen mutmaßlichen Drohnenangriff sorgen für Eskalationsängste

🌐 China & Indien äußern Kritik, während die USA eine härtere Gangart signalisieren Diese Entwicklungen verringern kurzfristig die Hoffnung auf ein Friedensabkommen und erklären die relative Stärke von Rüstungs- und Sicherheitsaktien. Für die DAX Prognose bedeutet das: Rückenwind für bestimmte Sektoren, aber steigende Unsicherheit für den Gesamtmarkt. 📌 Fazit: DAX Prognose positiv – aber Risiken nehmen zu Die DAX Prognose bleibt kurzfristig freundlich, da DAX aktuell wichtige Widerstände überwinden konnte und eine breite Marktunterstützung zeigt. Gleichzeitig steigt das geopolitische Risiko erneut an und könnte in den kommenden Wochen für erhöhte Volatilität sorgen. 🟢 Chancen Technischer Ausbruch über 24.600 Punkte

Starke Performance bei Banken & Verteidigungswerten

Positive Grundstimmung an den europäischen Börsen 🔴 Risiken Eskalation im Ukraine-Konflikt

Geringe Liquidität zum Jahresende

Rücksetzer bei geopolitischen Entspannungsfantasien Fazit:

Solange sich der DAX über 24.600 Punkten hält, bleibt die DAX Prognose konstruktiv. Anleger sollten jedoch wachsam bleiben, da geopolitische Schlagzeilen jederzeit für Richtungswechsel sorgen können. DAX Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX GEHEBELT HANDELN mit DAX CFD auf steigende und fallende Kurse setzen

Minimaler Spread

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.