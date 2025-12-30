Chart des Tages 🔴 Shanghai Composite (30.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze KI-IPOs beflügeln die Börse aktuell in China

Einzeltitel im Fokus: Baidu & SMIC als Zugpferde

Charttechnik: Shanghai Composite Prognose vorsichtig konstruktiv

Die Shanghai Composite Prognose hellt sich kurzfristig auf. Börse aktuell zeigt sich der chinesische Aktienmarkt auffallend stark und setzt sich von der lethargischen Entwicklung in der asiatisch-pazifischen Region ab. Treiber sind spektakuläre KI-bezogene Börsengänge und eine breite Nachfrage nach Technologieaktien. Besonders der Technologiesektor sorgt für positive Impulse und nährt die Hoffnung auf eine technische Trendwende. ► Shanghai Composite WKN: A1YDZ0 | ISIN: CNM000000019 | Ticker: CNH.cash 🚀 Key Takeaways 🤖 1. KI-IPOs beflügeln die Börse aktuell in China Die heutige Stärke am chinesischen Markt ist klar KI-getrieben: 📈 CHN.cash: rund +1,4 % – deutliche Outperformance in Asien

🚀 Biren Technology (GPU-Hersteller): IPO 2.363-fach überzeichnet

🧠 Weiterer KI-Börsengang von Iluvatar CoreX Semiconductor in Hongkong

💡 Anhaltende Nachfrage nach KI-Aktien – trotz Blasenängsten im Westen Diese Entwicklung unterstreicht, dass Investoren Börse aktuell weiterhin gezielt auf chinesische Technologie- und KI-Themen setzen. 🏭 2. Einzeltitel im Fokus: Baidu & SMIC als Zugpferde Von der KI-Euphorie profitieren insbesondere große Technologiekonzerne: 📊 Baidu: +8,9 % während der asiatischen Sitzung +4,9 % im nachbörslichen US-Handel Spekulationen über beschleunigten IPO der eigenen Halbleitersparte

🧪 SMIC: Kapitalerhöhung von 6,5 auf 10 Mrd. USD Zusätzliche Aktienemission über 547 Mio. USD Enge Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung

Diese Maßnahmen stärken die strategische Position des chinesischen Halbleitersektors und stützen die Shanghai Composite Prognose aus fundamentaler Sicht. 📐 3. Charttechnik: Shanghai Composite Prognose vorsichtig konstruktiv Auch technisch ergeben sich erste positive Signale: 📈 HSCEI-Futures beenden dreitägige Verlustserie

🔄 Annäherung an das 23,6-%-Fibonacci-Retracement

⚠️ Kurs pausiert knapp unter der EMA30

🔑 Trendwende-Signal erst über EMA100 Solange der Ausbruch über die EMA100 ausbleibt, bleibt die Shanghai Composite Prognose kurzfristig vorsichtig optimistisch – mit klar definierten Widerständen. 📌 Fazit: Shanghai Composite Prognose verbessert – Börse aktuell mit selektiver Stärke Die Shanghai Composite Prognose hat sich durch die starke KI-Nachfrage und erfolgreiche Börsengänge kurzfristig verbessert. Börse aktuell profitiert vor allem der Technologiesektor, während der Gesamtmarkt technisch noch vor einer Bewährungsprobe steht. 🟢 Chancen Starke Nachfrage nach KI- und Halbleiterwerten

IPO-Euphorie als Liquiditätstreiber

Staatliche Unterstützung für Schlüsselindustrien 🔴 Risiken Technische Widerstände (EMA30/EMA100)

Blasenängste im KI-Sektor

Abhängigkeit von Einzelthemen Fazit:

Kurzfristig spricht vieles für eine stabile bis positive Entwicklung. Für eine nachhaltige Trendwende in der Shanghai Composite Prognose ist jedoch ein klarer technischer Ausbruch erforderlich. Shanghai Composite Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX GEHEBELT HANDELN mit DAX CFD auf steigende und fallende Kurse setzen

Minimaler Spread

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.