AUDUSD Prognose: Chart des Tages – Aktuelle Faktoren, die den AUD/USD bewegen

Das Wichtigste in Kürze Hohe Inflation in Australien stärkt den AUD

US-Dollar unter Druck durch Fed-Zinssenkungserwartungen

Monetäre Divergenz treibt den AUD/USD höher

Was beeinflusst derzeit den AUD/USD-Wechselkurs? In unserem heutigen Chart des Tages rückt das Währungspaar AUD/USD in den Fokus, das sich derzeit in einem Aufwärtstrend bewegt. Die Notierungen liegen aktuell im Bereich von 0,6520 bis 0,6540 USD je australischem Dollar. Unsere AUDUSD Prognose zeigt, dass vor allem makroökonomische Entwicklungen in Australien und den USA den Kurs prägen. ► AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD Auf der australischen Seite sorgt hartnäckig hohe Inflation dafür, dass Marktteilnehmer davon ausgehen, die Reserve Bank of Australia (RBA) werde mit Zinssenkungen noch zögern. Das stärkt den AUD. Gleichzeitig verliert der US-Dollar an Stärke, da Investoren zunehmend erwarten, dass die US-Notenbank Fed bald zu einer lockereren Geldpolitik übergehen könnte. Diese Kombination unterstützt den übergeordneten Aufwärtstrend im AUD/USD. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AUDUSD Prognose: Welche Faktoren treiben den Kurs heute? 1. Hohe Inflation in Australien & RBA-Politik Die jüngsten Inflationsdaten aus Australien überraschten erneut auf der Oberseite. Sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation liegen weiterhin deutlich über dem Ziel der RBA. Für die Märkte ist das ein klares Signal:

Zinssenkungen werden unwahrscheinlich – der AUD bleibt gestützt. Wichtige Auswirkungen auf den AUD/USD: Die RBA dürfte ihren restriktiven Kurs länger beibehalten.

Anleger bevorzugen den AUD aufgrund höherer Zinserwartungen.

Der technische Trend hat sich weiter aufgehellt, was die Nachfrage zusätzlich stärkt. Diese Entwicklungen sind zentrale Bausteine unserer aktuellen AUDUSD Prognose. 2. Wachsende Erwartungen für Fed-Zinssenkungen & schwächerer US-Dollar Auf der US-Seite nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass die Federal Reserve bald in Richtung einer lockereren Geldpolitik schwenken könnte. Die Folgen: Erwartungen einer Zinssenkung belasten den US-Dollar.

Die Zinsdifferenz zwischen Australien und den USA könnte sich zugunsten des AUD entwickeln.

Verbesserte globale Risikostimmung unterstützt konjunktursensitive Währungen – darunter den AUD besonders stark. Die Divergenz in der Geldpolitik zwischen RBA und Fed verstärkt somit den positiven Ausblick in unserer AUDUSD Prognose und prägt das heutige Chart des Tages maßgeblich.

