AUDUSD Prognose: RBA überrascht mit Zinsschritt | Chart des Tages

- RBA setzt hawkisches Signal
- Fundamentaler Rückenwind für AUD/USD
- Technisch weiter bullisch
Chart des Tages: AUD/USD vor weiterem Aufwärtspotenzial
Während sich der Marktkonsens zuletzt zunehmend auf eine Zinspause der Reserve Bank of Australia (RBA) verfestigt hatte, sorgte die heutige Entscheidung für eine positive Überraschung. Zwar hatten einige große Investmentbanken weiterhin mit unveränderten Zinsen gerechnet, doch die RBA setzte ein klares Signal: Australien positioniert sich als erste große Zentralbank mit einer geldpolitischen Straffungsperspektive für 2026 – entgegen dem globalen Trend der geldpolitischen Lockerung nach dem Inflationsschub seit 2022.
► AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD
Die RBA überrascht: Zinsschritt und hawkischer Ausblick
Die Reserve Bank of Australia hob den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85 % an (zuvor 3,60 %). Es handelt sich um die erste Zinserhöhung seit Februar 2024. Noch vor wenigen Monaten dominierten Erwartungen weiterer Lockerungen, doch eine deutliche hawkische Wende Ende 2025 ließ die Wahrscheinlichkeit dieses Schritts zuletzt auf rund 80 % steigen.
Die RBA begründete ihre Entscheidung mit drei zentralen Faktoren:
1. Hartnäckige Inflation
Die Preisentwicklung beschleunigte sich im zweiten Halbjahr 2025 stärker als erwartet. Die Kerninflation (Trimmed Mean) liegt aktuell bei 3,4 % und damit weiterhin klar über dem Zielband von 2–3 %.
2. Robuster Konsum und Wirtschaftsdynamik
Der private Konsum zieht spürbar an, parallel zeigt sich eine hohe Unternehmensaktivität. Das Wirtschaftswachstum bleibt solide, mit Anzeichen weiterer Beschleunigung.
3. Angespannter Arbeitsmarkt
Die Arbeitslosenquote fiel auf ein Sieben-Monats-Tief von 4,1 %, während das Arbeitskräfteangebot begrenzt bleibt.
Zwar räumte die RBA ein, dass einzelne Inflationstreiber temporärer Natur sein könnten, warnte jedoch ausdrücklich vor anhaltenden Angebotsengpässen und einer schnellen Erholung der privaten Nachfrage.
Makro-Prognosen: Deutliche Inflationsrevision nach oben
Die aktualisierten Projektionen der RBA unterstreichen den restriktiveren Kurs:
-
BIP-Wachstum: Nahe am Trend im laufenden Jahr, anschließend mehr als einen Prozentpunkt unter Trendniveau im zweiten Halbjahr 2026
-
Inflation (Trimmed Mean): Erwartet bei rund 0,9 % im Quartalsvergleich in den kommenden zwei Quartalen (üblich: ca. 0,7 %), mit 3,2 % im Jahresvergleich Ende 2026 – weiterhin oberhalb der Zielspanne
-
Arbeitslosigkeit: Allmählicher Anstieg im Zuge der geldpolitischen Straffung
RBA-Gouverneurin Michele Bullock betonte, dass die Inflation voraussichtlich über einen längeren Zeitraum oberhalb des Zielwertes bleiben dürfte. Ob es sich um den Beginn eines neuen Zinserhöhungszyklus handelt, ließ sie offen. Marktteilnehmer positionieren sich jedoch zunehmend hawkisch: Die CBA rechnet bereits im Mai mit einem weiteren Schritt, während Westpac betont, die Hürde für zusätzliche Straffungen sei „sehr niedrig“.
AUDUSD Prognose: Marktreaktion und Zinserwartungen
Die aktuelle Marktbepreisung impliziert zwar erst für August eine vollständige weitere Zinserhöhung, doch die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt im Mai liegt bereits bei 87 % (Quelle: Bloomberg Finance LP). Diese Neubewertung stützt den australischen Dollar fundamental.
Chart des Tages: Technische Analyse AUD/USD
Der AUD/USD befindet sich seit mehreren Wochen in einem stabilen Aufwärtstrend und testet aktuell die 0,70-Marke. Ein zwischenzeitlicher Rücksetzer infolge schwächerer Rohstoffpreise blieb begrenzt, da sich die Metalle deutlich erholen:
-
Kupfer nahe 13.000 USD
-
Silber Richtung 90 USD
-
Gold zurück über 4.900 USD
Ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte bei Gold ein bullishes Engulfing-Muster bestätigen – ein Signal für das Ende der jüngsten Korrektur und unterstützend für rohstoffnahe Währungen wie den AUD.
Der australische Dollar notiert auf dem höchsten Niveau seit Februar 2023. Der sich ausweitende Zinsvorteil gegenüber den USA sowie der fortgesetzte Rohstoff-Superzyklus sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial.
Technische Kursziele AUD/USD:
-
0,7200 (61,8 %-Fibonacci-Retracement)
-
Mittelfristig 0,74–0,75
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit – AUDUSD Prognose:
Die Kombination aus hawkischer RBA, steigenden Zinserwartungen und stabilen Rohstoffpreisen liefert ein konstruktives Umfeld für den australischen Dollar. Solange der AUD/USD oberhalb von 0,69 bleibt, überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Rally.
FAQ – AUDUSD Prognose & Chart des Tages
Was bedeutet die aktuelle RBA-Zinsentscheidung für den AUD/USD?
Die Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia stärkt den australischen Dollar, da sich der Zinsvorteil gegenüber den USA ausweitet. Für die AUDUSD Prognose ist dies ein klar positives Signal.
Warum gilt der AUD/USD aktuell als „Chart des Tages“?
Der AUD/USD notiert auf dem höchsten Niveau seit Februar 2023 und testet die psychologisch wichtige 0,70-Marke. Der stabile Aufwärtstrend und klare technische Kursziele machen das Währungspaar zum Chart des Tages.
Wie sind die kurzfristigen Aussichten für den AUD/USD?
Kurzfristig überwiegen die Chancen auf weiter steigende Kurse, solange der AUD/USD oberhalb von 0,69 bleibt. Ein Ausbruch über 0,70 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs Richtung 0,72.
Welche Rolle spielt die Inflation für die AUDUSD Prognose?
Die weiterhin über dem Zielband liegende Inflation zwingt die RBA zu einer restriktiven Geldpolitik. Dies unterstützt den AUD im Jahresvergleich gegenüber Währungen mit lockerem geldpolitischem Kurs.
Welche Kursziele sind mittelfristig realistisch?
Technisch rückt zunächst das 61,8 %-Fibonacci-Retracement bei 0,7200 in den Fokus. Mittelfristig liegen die nächsten Zielzonen bei 0,74 bis 0,75, sofern das positive Marktumfeld bestehen bleibt.
