Chart des Tages 🔴 Bitcoin (02.10.2025)

Einleitung Bitcoin aktuell zeigt Stärke: Nach einem Anstieg über die Marke von 118.000 USD treibt die Erwartung weiterer US-Zinssenkungen die Kurse an. Unterstützt wird die Rally von wachsenden ETF-Zuflüssen und einer positiven Stimmung an den Aktienmärkten. Diese Krypto-Analyse beleuchtet die fundamentalen und technischen Faktoren, die für den weiteren Kursverlauf entscheidend sind ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ✅ Drei Key Takeaways 💵 Geldpolitik & Wirtschaftsdaten als Treiber Erwartung: Zwei weitere Zinssenkungen der US-Fed in diesem Jahr

Schwache Arbeitsmarktdaten (ADP-Bericht: Jobrückgang) liefern Argumente

Der US-Dollar schwächelt, was Bitcoin und Aktien stützt 📈 ETF-Zuflüsse & Risikofreude steigen Nettozuflüsse in BTC- und ETH-ETFs deutlich gestiegen

Allein für Bitcoin: 429 Mio. USD Zuflüsse am letzten September-Tag

Günstiges Umfeld durch fallende Renditen und mehr Risikobereitschaft 🔍 Technische Krypto-Analyse: Schlüsselmarken im Blick Starke Unterstützung: 110.000 USD (technisch & On-Chain relevant)

Aktueller Kurs: ~5 % über dem STH Realized Price

Nächstes Ziel: Angriff aufs Allzeithoch bei 123.000 USD

Rücksetzer-Szenario: Test der Zone 98.000–100.000 USD möglich 📊 Technische Übersicht zu Bitcoin aktuell Marke Bedeutung 118.000 USD Aktuelles Niveau nach Ausbruch 110.000 USD Zentrale Unterstützung 123.000 USD Allzeithoch / bullisches Ziel 98.000–100.000 USD Risiko-Zone bei Rücksetzern 🧠 Fazit: Krypto-Analyse – Bitcoin aktuell im Rally-Modus Die Krypto-Analyse zeigt: Bitcoin aktuell profitiert stark von fallenden Zinsen, ETF-Zuflüssen und positiver Risikostimmung. Kurzfristig könnte ein Anlauf auf das Allzeithoch bei 123.000 USD gelingen. Mittel- bis langfristig bleibt Bitcoin durch makroökonomische Unsicherheiten und institutionelle Nachfrage ein attraktiver Anlagewert – auch wenn Rücksetzer jederzeit möglich sind. Bitcoin Chart (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

