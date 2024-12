Bitcoin setzte seinen AufwĂ€rtstrend zu Beginn der Woche fort und erreichte neue historische HöchststĂ€nde von ĂŒber 106.000 US-Dollar. Obwohl einige der Gewinne aufgrund der schwachen Stimmung in Asien und damit auch in Europa bereits wieder aufgezehrt wurden, liegt die grĂ¶ĂŸte KryptowĂ€hrung weiterhin ĂŒber 104.000 US-Dollar. â–ș Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 Die NettozuflĂŒsse in Spot-ETFs bleiben bei der beliebtesten KryptowĂ€hrung auf hohem Niveau, wĂ€hrend die Daten fĂŒr Freitag in Bezug auf Ethereum aufgrund der nur geringen NettozuflĂŒsse keinen Anlass zu Optimismus geben. Diese Korrelation könnte darauf hindeuten, dass Bitcoin zu diesem Zeitpunkt im Zyklus die ganze Zeit die FĂŒhrung in Bezug auf das Interesse der Anleger innehatte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gleichzeitig gewinnt Ethereum 1,32 % und pendelt sich im Bereich von 4.000 US-Dollar ein. Andere KryptowĂ€hrungen verlieren grĂ¶ĂŸtenteils an Wert. Die NettozuflĂŒsse halten eine stabile AufwĂ€rtsdynamik aufrecht. Quelle: XTB  Ethereum hingegen interessierte Ende letzter Woche nicht so viele Investoren. Quelle: XTB Bitcoin Chartanalyse - Daily  Bitcoin hat neue historische HöchststĂ€nde erreicht und bestĂ€tigt damit den mittelfristigen AufwĂ€rtstrend, dessen HauptstĂŒtzzone nun im Bereich von 95.000 $ liegt. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2024 bei Brokerwahl.de ist XTB

