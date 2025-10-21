Bitcoin Prognose – Chart des Tages: Kurs fällt unter 200-Tage-Linie auf 107.000 USD

Der Bitcoin-Kurs ist heute um fast 3 % gefallen und notiert aktuell bei rund 107.000 USD. Damit steht der Chart des Tages ganz im Zeichen einer erneuten Korrektur, obwohl die Wall Street ihre Gewinne vom Vortag hält und die Stimmung an den globalen Märkten vor dem geplanten Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping in Seoul insgesamt optimistisch bleibt.

Trotz der positiven Gesamtstimmung setzte Bitcoin seinen Abwärtstrend fort und fiel unter die 200-Tage-EMA (rote Linie bei etwa 109.500 USD). Dieses technische Signal deutet auf mögliche mittelfristige Schwäche hin. Betrachtet man frühere Korrekturen ähnlicher Größenordnung, könnte ein weiterer Rückgang den Kurs realistisch in Richtung der wichtigen Unterstützungszone bei 100.000 USD führen.

► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin

Technische Analyse & Marktstimmung

Zusätzlichen Druck erzeugen derzeit kurzfristige Anleger (Short-Term Holders), die laut Daten von BGeometrics (STH Realized Price) im Durchschnitt über 113.000 USD eingekauft haben und somit im Verlust liegen. Die nächste größere Widerstandszone liegt erneut bei der psychologisch wichtigen Marke von 110.000 USD.

Selbst positive Nachrichten, wie neue Bitcoin-Käufe von MicroStrategy, konnten den Kurs nicht stabilisieren. Auch die ETF-Zuflüsse zeigen zuletzt Anzeichen einer Abschwächung, was auf eine nachlassende institutionelle Nachfrage hindeutet.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: