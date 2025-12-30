BÖRSE AKTUELL: Börse aktuell im Defensivmodus vor dem FOMC-Protokoll (30.12.25)

Das Wichtigste in Kürze Wall Street unter Druck – Zinserwartungen belasten

Asien gemischt – China profitiert von KI-IPO-Euphorie

Rohstoffe, Devisen & Krypto: Erholung nach Ausverkauf

Der heutige Marktbericht Börse zeigt eine klar defensive Grundstimmung. Börse aktuell reagieren Anleger zunehmend vorsichtig auf geldpolitische Unsicherheiten in den USA, geopolitische Spannungen rund um die Ukraine sowie gemischte Signale aus Asien. Die Wall Street hat ihre Feiertagsrallye beendet, während sich Investoren vor der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls neu positionieren. Trotz einzelner Erholungen bei Rohstoffen und Edelmetallen bleibt das übergeordnete Sentiment zurückhaltend. 🚀 Key Takeaways 1. Wall Street unter Druck – Zinserwartungen belasten An den US-Märkten überwog zuletzt klar der Rückwärtsgang: 📉 S&P 500: –0,35 %

📉 Nasdaq & Dow Jones: jeweils –0,5 %

📊 US-Index-Futures weiterhin leicht im Minus Hauptbelastungsfaktor bleibt die Unsicherheit über das Tempo möglicher Zinssenkungen im Jahr 2026. Zusätzliche Nervosität entstand durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der erneut den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell kritisierte und einen möglichen Führungswechsel bei der Fed in Aussicht stellte. Der US-Dollar reagierte darauf jedoch nur verhalten. 🌏 2. Asien gemischt – China profitiert von KI-IPO-Euphorie Die asiatisch-pazifischen Märkte spiegeln den vorsichtigen Ton der US-Börsen wider: ASX: –0,2 %

Nikkei 225: +0,03 %

KOSPI: –0,15 % Deutlich freundlicher präsentiert sich China: Shanghai Composite: +1,5 %

Hang Seng: +1,25 % Treiber ist die starke Begeisterung für Börsengänge im Bereich Künstliche Intelligenz. Besonders Baidu profitiert von der Verbindung zum GPU-Hersteller Shanghai Biren Technology, dessen IPO ein extrem hohes Zeichnungsinteresse verzeichnete und den gesamten Technologiesektor beflügelte. 💱🛢️ 3. Rohstoffe, Devisen & Krypto: Erholung nach Ausverkauf Abseits der Aktienmärkte zeigen sich differenzierte Bewegungen: 🥈 Silber: +3,7 % auf 74,83 USD

🥇 Gold: +0,7 % auf 4.363 USD

🛢️ Brent & WTI: +0,2 % bzw. +0,3 % Die Edelmetalle erholen sich nach dem jüngsten Ausverkauf, während Ölpreise vom stockenden Fortschritt bei den Ukraine-Friedensgesprächen und von Chinas anhaltendem Aufbau strategischer Ölreserven profitieren. Am Devisenmarkt bleibt der Handel vor dem FOMC-Protokoll abwartend: 💵 Leichter Rückgang des US-Dollars

💴 Yen ebenfalls leicht schwächer

🌏 AUD & NZD führen die Gewinne an Der Kryptomarkt zeigt sich ruhig: 🪙 Bitcoin: +0,14 % auf 87.462 USD

🪙 Ethereum: +0,3 % auf 2.948 USD Die gedämpfte Volatilität unterstreicht die aktuelle Zurückhaltung der Marktteilnehmer. 📌 Fazit: Marktbericht Börse – Vorsicht prägt Börse aktuell Der aktuelle Marktbericht Börse verdeutlicht eine klare defensive Haltung. Börse aktuell stehen Anleger zwischen geldpolitischer Unsicherheit, geopolitischen Risiken und selektiven Chancen in einzelnen Regionen und Assetklassen. Während die Wall Street konsolidiert, sorgen KI-Fantasie in China und Erholungen bei Rohstoffen für punktuelle Lichtblicke. 🟢 Chancen Stärke im chinesischen Technologiesektor

Erholungspotenzial bei Edelmetallen & Öl

Selektive Chancen nach Korrekturen 🔴 Risiken Unsicherheit über US-Zinspolitik

Geopolitische Spannungen

Geringe Risikobereitschaft vor FOMC-Signalen Fazit:

Solange keine klaren geldpolitischen Impulse vorliegen, bleibt die Börse aktuell anfällig für Schwankungen. Ein defensiver Ansatz und selektives Vorgehen stehen im Vordergrund. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.