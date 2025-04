CHART des Tages 🔴 Bitcoin (23.04.2025)

In den letzten beiden Handelstagen ist Bitcoin um mehr als 11 % gestiegen, von rund 84.000 USD auf derzeit √ľber 94.000 USD. Dieser starke Aufschwung wurde sowohl durch positive Nachrichten aus dem Kryptow√§hrungssektor als auch durch makro√∂konomische Entwicklungen im Zusammenhang mit Trumps weicherem Kurs in der Zollpolitik getrieben. Die relative St√§rke von Bitcoin war jedoch bereits zuvor erkennbar, als traditionelle Indizes neue Tiefstst√§nde erreichten, w√§hrend sich der Kryptomarkt in einer Konsolidierungsphase befand, was auf einen starken Ausverkauf und eine anhaltende institutionelle Nachfrage hindeutete.

Zu den wichtigsten bullischen Katalysatoren der vergangenen Woche speziell f√ľr den Kryptomarkt z√§hlt insbesondere die Ernennung des neuen SEC-Vorsitzenden Paul Atkins. Dar√ľber hinaus erh√∂ht der bevorstehende Gesetzentwurf zur Regulierung von Stablecoins in den USA den Druck auf andere Regionen wie die EU, √§hnliche Schritte zu unternehmen.

ūüďą Wichtige Marktfaktoren:

Paul Atkins, ein langj√§hriger Bef√ľrworter von Kryptow√§hrungen, hat offiziell das Amt des 34. Vorsitzenden der SEC √ľbernommen und wurde von Pr√§sident Trump ernannt.

Atkins verf√ľgt √ľber fundierte Kenntnisse im Bereich digitaler Verm√∂genswerte und verspricht einen ‚Äěrationalen, konsistenten und grundlegenden‚Äú Ansatz f√ľr die Regulierung von Kryptow√§hrungen ‚Äď im krassen Gegensatz zu der zuvor verfolgten restriktiven Politik, die auf Durchsetzung ausgerichtet war.

Unter seiner F√ľhrung werden schnellere ETF-Zulassungen und klarere Regeln erwartet, die m√∂glicherweise den Weg f√ľr gro√üe institutionelle Investitionen in digitale Verm√∂genswerte ebnen k√∂nnten.

Die Trump-Regierung mildert auch ihre Haltung in Bezug auf Z√∂lle und signalisiert eine kooperativere Position in internationalen Verhandlungen, was die Bef√ľrchtungen der Anleger hinsichtlich Protektionismus und Marktfragmentierung d√§mpft.

ūüĆź Globale Auswirkungen:

Die Europäische Zentralbank ist besorgt und warnt davor, dass wachstumsfördernde Reformen in den USA eine Finanzkapitalflucht aus der EU auslösen könnten.

In Br√ľssel versch√§rfen sich die Spannungen zwischen der EZB und der Europ√§ischen Kommission dar√ľber, ob die MiCA-Verordnung der EU stark genug ist, um eine Kapitalflucht in amerikanische digitale Dollar (Stablecoins) zu verhindern.

Angesichts bevorstehender US-Gesetzesvorlagen wie STABLE und GENIUS gehen Prognosen davon aus, dass das Angebot an Stablecoins bis 2028 auf 2 Billionen US-Dollar anwachsen k√∂nnte, was Bef√ľrchtungen hinsichtlich Kapitalabfl√ľssen aus Europa in die USA sch√ľrt.

Bitcoin durchbricht nacheinander wichtige Widerstandsniveaus und hat in nur zwei Handelstagen die Verluste der letzten drei Monate wettgemacht. Aus Sicht der Kursanalyse ist derzeit der wichtigste Faktor, die Preise √ľber dem Niveau von 92.000‚Äď93.000 USD zu halten.





Quelle: xStation5 von XTB

 

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln