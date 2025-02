Chart des Tages 🔴 Ethereum (06.02.2025)

Ethereum legt heute um 1,95 % zu und erreicht 2.850 US-Dollar, wodurch der zuvor bestehende Vorsprung gegenüber Bitcoin aus dem ersten Teil des Tages teilweise wieder aufgeholt wird. Die vergangenen Monate gehörten in Bezug auf die Marktstimmung zu den schlechtesten in der Geschichte von Ethereum. Während Bitcoin neue Höchststände erreicht hat und relativ nah an seinem Allzeithoch (ATH) bleibt, liegt Ethereum fast 40 % unter seinen historischen Höchstständen aus dem zuvor verzeichneten Bullenmarkt. Im Gegensatz dazu liegt Bitcoin derzeit über 43 % über seinem letzten Zyklushoch.

Die Schwäche von Ethereum ist in erster Linie auf eine Wachstumsstagnation zurückzuführen, die durch das Fehlen einer klaren Geschäftsstrategie und die langsame Netzwerkentwicklung auf Entwicklerseite verursacht wird. Ein weiterer Faktor, der zu den Schwierigkeiten von Ethereum beiträgt, ist der Aufstieg von Layer-2-Projekten (L2) wie Polygon und Arbitrum. Diese wurden zunächst als Retter von Ethereum angesehen, da sie Skalierbarkeitsprobleme durch Senkung der Transaktionskosten und Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit lösen sollten. Im Laufe der Zeit wurde jedoch deutlich, dass der Erfolg von L2-Projekten den Datenverkehr im Hauptnetzwerk von Ethereum erheblich reduzierte. Darüber hinaus hat die Ethereum Foundation in regelmäßigen Abständen große Mengen an ETH verkauft, was sich negativ auf die Marktstimmung auswirkt.

Trotz dieser Herausforderungen zeichnen sich mehrere positive Entwicklungen ab:

Ethereum bereitet sich auf sein nächstes Netzwerk-Upgrade, Pectra , vor, das voraussichtlich im März im Mainnet live gehen wird. Dieses Update zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Effizienz von Ethereum zu verbessern.

, vor, das voraussichtlich im März im Mainnet live gehen wird. Dieses Update zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Effizienz von Ethereum zu verbessern. Es gibt Spekulationen, dass die Ethereum Foundation an einer neuen Marketingstrategie arbeitet und erwägt, ETH zu staken, anstatt sie zu verkaufen, um die Entwicklung zu finanzieren.

Institutionen und hochkarätige Projekte entscheiden sich trotz der Kritik an der Skalierbarkeit weiterhin für Ethereum für Abwicklungen. Hohe Transaktionsvolumina und der Total Value Locked (TVL) begünstigen Ethereum weiterhin gegenüber anderen Blockchains.

BlackRock plant, Real World Assets (RWA) auf Ethereum zu tokenisieren, was eine weitere institutionelle Akzeptanz signalisiert.

Es werden attraktivere Integrationsmodelle mit L2-Projekten in Betracht gezogen, um den Wert von Ethereum zu steigern.

Trotz vorübergehender Rückschläge bleibt die Position von Ethereum stark. Die Stimmung der Anleger ist derzeit auf einem Rekordtief. Allerdings halten institutionelle Anleger – darunter auch solche, die mit der Regierung von Donald Trump und World Liberty Financial in Verbindung stehen – erhebliche Mengen an Ethereum. Dies deutet darauf hin, dass Ethereum mit klareren Vorschriften und der fortschreitenden Blockchain-Integration in das traditionelle Finanzwesen einen Aufschwung erleben und auch bei Kleinanlegern wieder an Beliebtheit gewinnen könnte.

Quelle:Â xStation5Â von XTB

Â

SO SEHEN GEWINNER AUS!