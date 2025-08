Ethereum News: SEC-Entscheidung verändert Krypto-ETFs grundlegend Am 29. Juli 2025 hat die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eine wegweisende Entscheidung getroffen: Die Behörde genehmigte die Erstellung und Rückgabe von Anteilen an Bitcoin- und Ethereum-ETFs in sogenannter „in-kind“-Form. Das bedeutet, dass Investoren künftig direkt Ethereum oder Bitcoin gegen ETF-Anteile tauschen können – ohne den Umweg über eine Barausgleichszahlung. Dieses neue Modell, das sich am Standard für rohstoffbasierte ETFs orientiert, zielt darauf ab, die Kapital-Effizienz zu verbessern, steuerliche Belastungen für institutionelle Anleger zu reduzieren, Bid-Ask-Spreads zu verringern und die Liquidität am Kryptomarkt zu erhöhen. Branchenexperten sehen hierin einen entscheidenden Schritt, der Krypto-ETFs näher an traditionelle ETFs heranführt und langfristig neue institutionelle Investoren anzieht. Zudem könnte die Entscheidung die Tür für weitere Krypto-Produkte öffnen, beispielsweise für Altcoins wie Solana oder Cardano, die von Beginn an mit in-kind-Abwicklung strukturiert werden könnten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ethereum Prognose: Kapitalzuflüsse treiben ETH-Kurs aufwärts Ethereum profitiert derzeit besonders stark von dieser regulatorischen Entwicklung und steht zunehmend im Fokus institutioneller Anleger. In den letzten Wochen haben Unternehmen wie BitMine Immersion und SharpLink erhebliche Summen in Ethereum investiert. Dies führt in Kombination mit Rekord-Zuflüssen in Ethereum-ETFs, dem wachsenden Interesse an Staking und einem günstigen regulatorischen Umfeld zu einem deutlichen Aufwärtstrend. Seit Anfang Juli ist der Ethereum-Kurs um rund 55 % auf 3.822 USD gestiegen, liegt damit aber weiterhin unter seinem bisherigen Allzeithoch von über 4.800 USD. Analysten sehen in dieser Dynamik ein starkes Signal für weiteres Wachstum, insbesondere da Ethereum mit seiner breiten Akzeptanz und technologischen Innovationskraft zunehmend Bitcoin Konkurrenz macht. Die aktuelle Ethereum Prognose fällt daher positiv aus: Sollte der Trend anhalten und die Kapitalzuflüsse in ETFs weiter steigen, erwarten Experten einen weiteren Kursanstieg in Richtung und möglicherweise über das bisherige Rekordniveau hinaus. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

