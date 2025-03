Chart des Tages 🔴 EURUSD (05.03.2025)

EURUSD setzt seine dynamische Erholung seit Wochenbeginn fort. Das Währungspaar legt heute 0,50 % zu und erreicht 1,0660, während sich die Gesamtgewinne für die Woche bereits 2,70 % nähern. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD Donald Trumps chaotische Politik, einschließlich unvorhersehbarer Zollentscheidungen, selbst gegen die engsten Handelspartner der USA, scheint der amerikanischen Wirtschaft zu schaden. Die ersten für Februar veröffentlichten Frühindikatoren – wie ISM, PMI und Conference Board – deuten auf eine Verschlechterung der Stimmung hin. Investoren beginnen, die negativen Auswirkungen von Trumps protektionistischer Politik einzupreisen. Selbst während der gestrigen Pressekonferenz räumte Trump ein, dass seine Änderungen die Wirtschaft kurzfristig stören könnten. Infolgedessen erleben wir eine Korrektur an den Aktienmärkten und einen schwächeren Dollar. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aus europäischer Sicht scheinen Spekulationen über erhöhte Verteidigungsausgaben keinen signifikanten Einfluss auf das Wirtschaftswachstum in der Eurozone zu haben. Zunächst reagierten die Märkte positiv auf den Anstieg der europäischen Verteidigungsaktien, wodurch der Anstieg der europäischen Anleihepreise, einschließlich deutscher Anleihen, vorübergehend gestoppt wurde. In den letzten Wochen sind die Preise für US-Anleihen jedoch stark gestiegen, was zu einem starken Rückgang der Renditen führte. Die heutigen Gewinne bei EURUSD scheinen auf die Hoffnung zurückzuführen zu sein, dass die US-Zölle auf enge Handelspartner nur vorübergehend gelten werden, sowie auf die Vereinbarung von Merz in Deutschland, die höhere Verteidigungsausgaben vorsieht. Nach dieser Ankündigung stiegen die deutschen Anleiherenditen sofort an. Darüber hinaus erklärte US-Handelsminister Howard Lutnick gestern spät am Abend, dass die Trump-Regierung einige Zölle auf Mexiko und Kanada möglicherweise zurücknehmen werde. Dies weckt die Erwartung, dass ein ähnlicher Ansatz auch bei Zöllen auf Produkte aus der Eurozone verfolgt werden könnte. Infolgedessen ist EURUSD heute um 0,50 % gestiegen, was sowohl durch die Dollarschwäche als auch durch die Eurostärke unterstützt wird. EURUSD Chartanalyse – Daily:  Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

