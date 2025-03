Der Euro steht erneut im Rampenlicht der Anleger. Neben neuen Berichten über Zölle (direkte Auswirkungen auf den Dollar) und Militärausgaben für den Ausbau der europäischen militärischen Fähigkeiten (was unter anderem zu steigenden Renditen für deutsche Bundesanleihen führt und den langfristigen Spielraum für ultralockere EZB-Entscheidungen einschränkt) werden die Anleger die heutigen Kommentare von EZB Präsidentin Lagarde, die sich zur jüngsten Entscheidung der Zentralbank äußern wird, genau analysieren. Es wird allgemein angenommen (und ist bereits eingepreist), dass die europäische Zentralbank heute alle drei Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird. Goldman Sachs erhöhte seine Wachstumsprognose für die Eurozone für 2025 um 0,1 Prozentpunkte auf 0,8 % und begründete dies mit gestiegenen Militärausgaben und Infrastrukturausgaben, insbesondere in Deutschland. Die Bank geht davon aus, dass die EZB die Zinsen im Juli nicht senken wird, im Gegensatz zu ihrer früheren Prognose einer Senkung um 25 Basispunkte. Ein höheres Wirtschaftswachstum und weitere Unsicherheiten in Bezug auf die Zollpolitik zwischen den USA und Europa bedeuten, dass die EZB alle Aspekte, die sich möglicherweise auf die Zunahme oder Abnahme des Preisdrucks auswirken könnten, in Ruhe analysieren muss, insbesondere da sich die Bank bereits in der Endphase der Lockerung der monetären Bedingungen befindet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD  Sinkende Kurse deutscher Bundesanleihen (heute wie in den letzten Tagen) stützen den Euro gegenüber dem Dollar aus rein fundamentaler Sicht. Es ist jedoch zu bedenken, dass die 14-Tage-Skala der Kursanstiege des Währungspaares auf Basis des RSI die größte seit August 2024 ist, sodass die Wahrscheinlichkeit für weitere derart große Anstiege auf kurze Sicht etwas schwieriger sein könnte. Quelle: xStation5 von XTB  BROKERWAHL 2025

