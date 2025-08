KEY TAKEAWAYS Zum Wochenschluss wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen, der dritte in dieser Handelswoche. Am Abend fand der DAX bei 23.400 Punkten einen Boden. Nachbörslich konsolidierte der Index seine Abwärtsbewegung. Der DAX ging bei 23.444 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40 DAX Prognose für Montag, den 04.08.2025 – DAX Aktuell im Fokus DAX Aktuell: Am Freitag startete der DAX bei 23.905 Punkten in den vorbörslichen Handel. Das Tageshoch wurde früh markiert, worauf eine kontinuierliche Schwäche folgte. Gegen Mittag erfolgte ein kurzer Stabilisierungsversuch, der jedoch keine Erholung einleitete. Bis zum Handelsschluss setzte sich der Abwärtstrend fort. Der DAX beendete den Xetra-Handel bei 23.472 Punkten und fiel nachbörslich leicht auf 23.444 Punkte. Damit schloss der Leitindex die dritte Verlustsession in Folge ab. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Marktbreite & Top/Flop-Aktien Gewinner : Bayer (+2,82 %), E.ON (+0,25 %), Deutsche Börse (+0,20 %)

Verlierer: Daimler Truck (-8,71 %), Siemens (-5,31 %), Heidelberg Materials (-4,96 %) Charttechnische DAX Analyse – DAX Prognose im Stundenchart (1h) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX notierte unter der SMA20 (23.523 Punkte) und setzte die Korrektur der Vortage fort. Innerhalb von zwei Tagen verlor der Index über 1.000 Punkte. Ein Stundenschluss oberhalb der SMA20 könnte kurzfristig Entspannung bringen. Ein Anstieg über diese Marke würde Kursziele in Richtung SMA50 (23.866 Punkte) aktivieren. DAX Prognose im 1h-Chart: bärisch DAX Prognose im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart hat sich der DAX unterhalb der SMA200 (23.978 Punkte) etabliert. Die vorherigen Ausbruchsversuche über SMA20 und SMA50 blieben Fehlschläge. Die technische Lage bleibt angespannt. Erst eine Rückkehr über SMA200, SMA20 und SMA50 könnte das Chartbild wieder aufhellen. DAX Prognose im 4h-Chart: bärisch Ausblick: DAX Aktuell am 04.08.2025 – Was ist heute zu erwarten? Vorbörse: Der DAX notiert bei 23.573 Punkten – 332 Punkte unter dem Vor-Freitagsniveau, aber 129 Punkte über dem Wochenschluss. Long-Szenario: Ein Halten über 23.573 Punkten könnte Erholungen bis zu 24.098/100 Punkten ermöglichen. Zwischenziele:

23.595, 23.636, 23.701, 23.759, 23.805, 23.866, 23.949, 24.011, 24.050, 24.073. Short-Szenario: Bei einem Rückfall unter 23.573 Punkte droht ein Test tieferer Unterstützungen bei:

23.499, 23.405, 23.330, 23.237, 23.151, 23.074, 23.020 Punkten. Widerstände & Unterstützungen (technische Marken) DAX-Widerstände: 23.594 · 23.701 · 23.866 · 23.909 · 24.049 · 24.118 DAX-Unterstützungen: 23.555 · 23.370 · 23.197 · 23.020 · 22.970 Wahrscheinlichkeitsszenarien für den Handelstag Bullisches Szenario : 60 %

Bärisches Szenario : 40 %

Erwartete Tagesrange: 23.657 / 23.761 – 23.479 / 23.328 Punkte Stimmung am internationalen Finanzmarkt (Greed & Fear Index) Aktueller Wert: 49 (Neutral)

Vorwoche: 73 (Greed)

Vormonat: 67 (Greed)

