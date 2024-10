Chart des Tages 🔴 EURUSD (13.09.2024)

Die Wirtschaftsindikatoren der Eurozone und der Vereinigten Staaten sind gegens√§tzlich, wobei die EZB Zinssenkungen einleitet, w√§hrend die Markterwartungen auf potenziell schnellere und st√§rkere Zinssenkungen durch die Fed hindeuten. Diese Divergenz der geldpolitischen Aussichten k√∂nnte das W√§hrungspaar EUR/USD in den kommenden Monaten erheblich beeinflussen. Die Europ√§ische Zentralbank (EZB) hat ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt; der Zinssatz f√ľr die Einlagefazilit√§t liegt nun bei 3,50 %. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem der Verbraucherpreisindex (VPI) der Eurozone im August im Jahresvergleich um 2,2 % gestiegen war und sich damit dem 2 %-Ziel der EZB n√§herte. In den USA stieg der Verbraucherpreisindex im August um 0,3 % gegen√ľber dem Vormonat und √ľbertraf damit den erwarteten Anstieg von 0,2 %. Diese Zahlen unterstreichen die gegens√§tzlichen wirtschaftlichen Bedingungen in den beiden Regionen, wobei sich Europa auf die Ankurbelung des Wachstums konzentriert, w√§hrend die USA weiterhin gegen den Inflationsdruck k√§mpfen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ein wichtiger Faktor f√ľr die Entscheidung der EZB war die anhaltende Schw√§che des Wirtschaftswachstums in der Eurozone. Das BIP der Region wuchs im 2. Quartal 2024 nur um 0,2 % und wurde damit gegen√ľber einer urspr√ľnglichen Sch√§tzung von 0,3 % nach unten korrigiert. Deutschland, die gr√∂√üte Volkswirtschaft des Blocks, schrumpfte um 0,1 %. Im Gegensatz dazu hat sich die US-Wirtschaft als widerstandsf√§higer erwiesen, da der Arbeitsmarkt nach wie vor angespannt und die Verbraucherausgaben trotz der aggressiven Zinserh√∂hungen der Fed im vergangenen Jahr robust sind. Markt rechnet mit schnelleren Zinssenkungen der Fed, was EUR/USD Auftrieb geben k√∂nnte W√§hrend die EZB bereits mit ihrem Lockerungszyklus begonnen hat, gehen die Marktteilnehmer zunehmend davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen schneller und aggressiver senken muss als bisher angenommen. Diese Verschiebung der Erwartungen ist auf mehrere Faktoren zur√ľckzuf√ľhren: Der ehemalige Pr√§sident der New Yorker Federal Reserve, Bill Dudley, hat sich f√ľr eine Senkung um 50 Basispunkte ausgesprochen und erkl√§rt, dass die derzeitigen Zinss√§tze 150-200 Basispunkte √ľber dem neutralen Satz liegen. Die j√ľngsten US-Wirtschaftsdaten, einschlie√ülich der entt√§uschenden Zahlen zum Stellenangebot, haben die Argumente f√ľr eine st√§rkere Zinssenkung untermauert. Die anhaltende St√§rke des US-Dollars hat Bedenken hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die US-Exporte und die globale Finanzstabilit√§t aufkommen lassen. Analysten prognostizieren nun, dass die Fed die Zinsen bis Ende 2024 um bis zu 125 Basispunkte senken k√∂nnte, wodurch der Leitzins auf 4,0 % bis 4,25 % sinken k√∂nnte. Dies ist ein aggressiverer Lockerungspfad als der, der derzeit f√ľr die EZB erwartet wird, die ihren Leitzins im selben Zeitraum auf 3,5 % senken d√ľrfte. Die Erwartung schnellerer und gr√∂√üerer Zinssenkungen durch die Fed k√∂nnte erhebliche Auswirkungen auf das W√§hrungspaar EUR/USD haben: Schwacher Dollar: Die Erwartung einer aggressiveren Lockerung durch die Fed k√∂nnte zu einer Abschw√§chung des US-Dollars f√ľhren, was das W√§hrungspaar EUR/USD in die H√∂he treiben k√∂nnte. Verringerung des Renditegef√§lles: Da erwartet wird, dass die Fed die Zinsen schneller senkt als die EZB, k√∂nnte sich die Zinsdifferenz zwischen den beiden W√§hrungen verringern, was den Euro relativ attraktiver machen w√ľrde. Trotz dieser Erwartungen ist es wichtig festzuhalten, dass die tats√§chlichen politischen Entscheidungen weiterhin von den Daten abh√§ngen. Der Ansatz der Fed f√ľr Zinssenkungen wird von den eingehenden Wirtschaftsdaten beeinflusst werden, insbesondere von den Inflations- und Besch√§ftigungszahlen. Etwaige √úberraschungen bei diesen Indikatoren k√∂nnten zu raschen Ver√§nderungen der Markterwartungen und folglich auch des EUR/USD-Wechselkurses f√ľhren. Die weitere Entwicklung des EUR/USD-Paares wird wahrscheinlich davon abh√§ngen, wie sich diese unterschiedlichen geldpolitischen Erwartungen entwickeln. W√§hrend der Markt derzeit mit schnelleren Zinssenkungen der Fed rechnet, werden das tats√§chliche Tempo und das Ausma√ü der Lockerungsma√ünahmen beider Zentralbanken entscheidend f√ľr die Richtung des Paares sein. H√§ndler und Anleger werden die Ver√∂ffentlichung von Wirtschaftsdaten und die Mitteilungen der Zentralbanken genau beobachten m√ľssen, um Anzeichen f√ľr eine √Ąnderung der politischen Haltung zu erkennen. ¬† ¬† EURUSD Chartanalyse im Tageschart EUR/USD versucht derzeit, sich √ľber dem Widerstand des 61,8%-Fibonacci-Retracement-Niveaus zu halten und konnte heute aufgrund der gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte zulegen. Das Paar befand sich im vergangenen Monat in einem Abw√§rtstrend, der durch niedrigere H√∂chst- und Tiefstst√§nde gekennzeichnet war. Der RSI, der sich derzeit im neutralen Bereich befindet, zeigt Anzeichen einer r√ľckl√§ufigen Divergenz mit niedrigeren H√∂chst- und Tiefstst√§nden. Der MACD deutet auf ein schw√§cher werdendes Wachstumspotenzial hin. Damit die B√§ren wieder die Kontrolle √ľbernehmen k√∂nnen, muss das 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 1,10444 durchbrochen werden. Dieses Niveau diente vor zwei Wochen als starke Unterst√ľtzung und hielt f√ľnf aufeinanderfolgende Sitzungen lang und trug dazu bei, ein zinsbullisches Momentum zu schaffen. Damit die Bullen wieder die Kontrolle √ľbernehmen k√∂nnen, muss das Hoch der letzten Woche bei 1,11082 durchbrochen werden. Ein erfolgreicher Abschluss √ľber dieser Marke w√ľrde das Ende des derzeitigen Abw√§rtstrends signalisieren. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

