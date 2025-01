Der Euro hatte eine gro√üartige Woche. Wenn der Handel auf dem aktuellen Niveau enden w√ľrde, w√§re es der beste 5-Tage-Zeitraum im EURUSD seit November 2023. Das Paar durchbrach die 1,0500-Marke und damit den gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt auf dem H4-Intervall, was die Aufw√§rtswelle Anfang November stoppte. ‚Ėļ EURUSD: ISIN: EU0009652759 | Ticker EURUSD Die entscheidende St√§rkung des Euro heute (der Anstieg der Notierungen des EURUSD-Paares um fast 0,9 % ist haupts√§chlich auf drei Faktoren zur√ľckzuf√ľhren). Erstens erfuhren die Anleger √ľberraschend gute PMI-Daten f√ľr Januar f√ľr Deutschland, die auf eine baldige Normalisierung der wirtschaftlichen Bedingungen in Europas Hauptwirtschaft hoffen lie√üen. Zweitens verliert der Dollar aufgrund der Welle einer aggressiven Zinserh√∂hung in Japan durch die BoJ an Boden, was zus√§tzlich darauf hindeutet, dass der Straffungszyklus aller Wahrscheinlichkeit nach fortgesetzt wird. Drittens erw√§hnte Donald Trump im Fernsehsender Fox, dass die USA gegen√ľber China ein starkes Ass in Form von Z√∂llen im √Ąrmel haben, aber er deutete nicht an, dass die USA beabsichtigen, diese sofort einzusetzen, was die Erwartungen einer Versch√§rfung der Handelsbedingungen mit China minderte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das W√§hrungspaar EUR/USD durchbrach einen wichtigen Unterst√ľtzungspunkt, was den Versuch, einige der R√ľckg√§nge des W√§hrungspaares EUR/USD im November zu negieren, stoppte. EURUSD im Tageschart ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN GEWINNER AUS! ¬† AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

