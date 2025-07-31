Apple Aktie: Aktuelle Prognosen und Herausforderungen (Q3 FY25) Die Apple Aktie steht aktuell im Fokus vieler Anleger, da die neuesten Prognosen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 sowohl Chancen als auch Risiken aufzeigen. Hier sind die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen, die Investoren kennen sollten: ► Apple: WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker: AAPL Umsatzprognose (Q3 FY25): 89,1–89,3 Mrd. USD (+3,7–4,2 % im Jahresvergleich)

EPS: 1,42–1,43 USD (+1,4 % im Jahresvergleich)

iPhone-Umsatz: 40,1–40,6 Mrd. USD (+2,2–3,3 % im Jahresvergleich)

Services-Umsatz: 26,9–27,0 Mrd. USD (+10,7–11,3 % im Jahresvergleich)

Bruttomarge: 45,5–46,5 % (gegenüber 47,1 % in Q2)

Auswirkungen von Zöllen: -900 Mio. USD

Performance der Apple Aktie YTD: -13 % bis -20 % Rückgang Herausforderungen für die Apple Aktie: Zölle und Lieferkettenprobleme Die Apple Aktie leidet unter geopolitischen Spannungen. Geplante 25 %-Zölle auf in China produzierte iPhones könnten den Endpreis um bis zu 3.500 USD erhöhen und so die Nachfrage in den USA massiv dämpfen. Apple verlagert daher seine Produktion zunehmend nach Indien (20 % aktuell, Ziel: Mehrheit bis 2026), obwohl dort höhere Produktionskosten und Effizienzprobleme bestehen. Doch selbst Indien ist nicht sicher vor potenziellen Zöllen durch die US-Regierung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Apple Aktuell: Rückstand bei Künstlicher Intelligenz Im Bereich künstliche Intelligenz liegt Apple hinter Wettbewerbern wie Microsoft, Google und Meta zurück. Während diese jährlich über 80 Mrd. USD investieren, bleibt Apple mit 12 Mrd. USD zurück. Der geplante Dienst „Apple Intelligence“ ist noch nicht verfügbar, und ein großes Siri-Update wurde auf 2026 verschoben. Der Verlust wichtiger KI-Spezialisten an die Konkurrenz verstärkt das Problem. Positive Signale: Transformation zum Service-Giganten Trotz sinkender iPhone-Verkäufe wächst das Service-Geschäft dynamisch. Von 53,77 Mrd. USD im Jahr 2020 auf 96,17 Mrd. USD in 2024 (+12,3 % CAGR).

Die Services-Sparte liefert höhere Margen und steigert die Profitabilität der Apple Aktie, unterstützt durch über eine Milliarde zahlende Abonnenten und steigende App-Store-Erlöse. Ausblick für die Apple Aktie Kurzfristig wird ein solides Quartal erwartet, getragen von starker Nachfrage in China und Vorziehkäufen vor möglichen Zöllen. Langfristig drohen jedoch Risiken: fehlende KI-Strategie, hohe Bewertung (KGV ~40) und wachsender Wettbewerb könnten den Kurs belasten. Experten sehen ein Zeitfenster von rund 18 Monaten, in dem Apple überzeugende KI-Lösungen präsentieren muss, um den Druck auf iPhone-Verkäufe und die Apple Aktie zu verringern. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Apple mit einer Marktkapitalisierung von 3,2 Billionen USD ein Schwergewicht im Technologiesektor. Anleger beobachten die Apple Aktie aktuell vor allem in Hinblick auf die Themen KI-Entwicklung, geopolitische Risiken und Service-Wachstum. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

