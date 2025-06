CHART des Tages 🔴 EURUSD Forexpaar (05.06.2025)

Der EURUSD-Wechselkurs stieg gestern aufgrund √ľberraschend schwacher makro√∂konomischer Daten aus den USA wieder √ľber 1,14. Die Aufwertung des Euro in den letzten Wochen hatte sogar die Aufmerksamkeit der Mitglieder der Europ√§ischen Zentralbank auf sich gezogen, die argumentierten, dass die geldpolitische Divergenz (d. h. h√∂here Zinsen in den USA) den Dollar beg√ľnstigen sollte. Dennoch sieht der Markt angesichts der Verbesserung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten in der Eurozone Potenzial f√ľr weitere Kursgewinne des W√§hrungspaares. ‚ĖļEURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD W√§hrend die USA mit dem Zielkonflikt zwischen schwachem Wirtschaftswachstum und hartn√§ckiger Inflation zu k√§mpfen haben, sieht sich die Europ√§ische Zentralbank zunehmend mit einem steigenden Deflationsdruck konfrontiert ‚Äď eine Entwicklung, die normalerweise das Aufw√§rtspotenzial des Euro begrenzen w√ľrde. Die HICP-Inflation in der Eurozone ist bereits unter das Ziel von 2 % gefallen (1,9 % im Mai; Kerninflation bei 2,3 %), und die EZB-Mitglieder verweisen zunehmend auf die M√∂glichkeit einer ‚ÄěUnterschreitung der Inflationsrate‚ÄĚ in den kommenden Monaten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auf k√ľnftige R√ľckg√§nge deutet auch die Tatsache hin, dass der Inflationsanstieg im April in der Eurozone durch saisonale Faktoren wie hohe Flugpreise und Urlaubspauschalen w√§hrend der Osterzeit getrieben war. Dar√ľber hinaus sehen wir einen anhaltenden Abw√§rtsdruck auf die √Ėlpreise aufgrund der geplanten Produktionssteigerungen der OPEC sowie eine deutliche Verlangsamung des Lohnwachstums im ersten Quartal 2025 (2,4 % gegen√ľber 4,1 % im vierten Quartal 2024). Andererseits ziehen die makro√∂konomischen Fundamentaldaten der Eurozone ‚Äď wenn auch nach wie vor fragil ‚Äď angesichts der anhaltenden Unsicherheit in den USA Kapital an. Sollten die heutigen NFP-Daten den von ADP oder ISM signalisierten Besch√§ftigungsr√ľckgang best√§tigen, ist mit einer weiteren Verschlechterung der Stimmung gegen√ľber der US-Wirtschaft zu rechnen. Dar√ľber hinaus w√ľrde ein solches Szenario auch die Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen durch die Fed verst√§rken und damit den geldpolitischen Faktor neutralisieren, der bislang gegen den EURUSD gewirkt hat. Der EURUSD notiert seit Ende Februar fast ununterbrochen √ľber dem exponentiellen 30-Tage-Gleitenden Durchschnitt (EMA30, dunkelviolett), was haupts√§chlich auf die Unsicherheit hinsichtlich der US-Politik und der Konjunkturaussichten zur√ľckzuf√ľhren ist. Nach der Erholung gestern verzeichnete das W√§hrungspaar nur sehr geringe Schwankungen, da die Anleger auf die geldpolitische Entscheidung der EZB und den NFP-Bericht warten. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

