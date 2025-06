CHART des Tages 🔴 EURUSD Forexpaar (06.06.2025)

Angesichts der heute geplanten Ver√∂ffentlichung makro√∂konomischer Daten aus den Vereinigten Staaten wird die Aufmerksamkeit des Devisenmarktes ganz auf den Bericht √ľber die Besch√§ftigungszahlen au√üerhalb der Landwirtschaft (NFP) um 14:30 Uhr dt. Zeit gerichtet sein. Daher ist mit einer erh√∂hten Volatilit√§t des EURUSD-Paares zu rechnen, insbesondere wenn die Arbeitsmarktdaten in die eine oder andere Richtung √ľberraschen. Ein schw√§cher als erwartet ausgefallener Bericht k√∂nnte zu Kursgewinnen f√ľr das W√§hrungspaar f√ľhren, insbesondere angesichts der √ľberraschend positiven Revision des BIP-Wachstums der Eurozone und der Einzelhandelsums√§tze. ‚ĖļEURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Andererseits k√∂nnte ein starker NFP-Bericht die JOLTS-Daten vom Dienstag best√§tigen und signalisieren, dass die US-Wirtschaft trotz der schw√§cheren ADP-Zahlen weiterhin robust genug ist, sodass die Federal Reserve keine Zinssenkung vor dem vierten Quartal 2025 riskieren wird. Ein solches Szenario k√∂nnte in Verbindung mit der anhaltenden St√§rke der US-Wirtschaft einen Abw√§rtstrend des EURUSD-Paares und eine Erholung des zuletzt verkauften US-Dollars unterst√ľtzen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen USA, Ver√§nderung der Besch√§ftigtenzahlen au√üerhalb der Landwirtschaft (NFP) f√ľr Mai: Tats√§chlich: +126.000 gegen√ľber +177.000 zuvor

Privatsektor: +120.000 gegen√ľber +167.000 zuvor

Verarbeitendes Gewerbe: -5.000 erwartet gegen√ľber +1.000 zuvor

Arbeitslosenquote: 4,2 %, unverändert

Durchschnittlicher Stundenlohn: +3,7 % im Jahresvergleich gegen√ľber +3,8 % zuvor; +0,3 % im Monatsvergleich gegen√ľber +0,2 % zuvor EURUSD im Tageschart In einem b√§rischen Szenario f√ľr den EURUSD k√∂nnte das Double-Top-Muster den B√§ren gen√ľgend Schwung verleihen, um den Kurs zur√ľck in Richtung der 50-Perioden-EMA (orangefarbene Linie) um die Marke von 1,13 zu dr√ľcken. Die wichtige Widerstandszone liegt derzeit zwischen 1,145 und 1,15. ¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat.  Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen.  Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 17: Die Orderarten beim Handel: Alles zu Stop Loss, Limit und Co.       

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.