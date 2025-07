Das DAX Tageschart hat sich etwas entspannt. Wesentlich ist, dass der Tagesschluss von Freitag direkt zu Wochenbeginn best√§tigt wird. Stellt sich dies ein, so k√∂nnte es mit einer weiteren gr√ľnen Tageskerze aufw√§rts gehen. Je dynamisch sich die Aufw√§rtsbewegung in den kommenden Handelstagen fortsetzt, desto belastbarer w√§re die Aufw√§rtsbewegung zu interpretieren.

DAX Rahmenbedingungen

Die Ausfuhr von seltenen Erden hat Peking faktisch gestoppt. Die Mineralien sind f√ľr die Produktion von E-Autos, Windr√§dern und Hightech-Produkten unersetzlich. Zuletzt hatte China Signale der Entspannung gesendet, die Versorgungslage ist aktuell aber unproblematisch.

Im Zuge des Zollstreits mit den USA hatte China vor einigen Wochen f√ľr sieben Mineralien f√ľr die Hightech-Industrie Exportlizenzen eingef√ľhrt. Es war bisher unklar, ob diese Beschr√§nkungen den Handel nur verz√∂gern oder ganz drosseln w√ľrden. Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass China die Ausf√ľhrung f√ľr wichtige Mineralien blockiert. Laut chinesischer Zollbeh√∂rde sind die Exporte f√ľr zwei wichtige seltenen Erden, Terbium und Dysprosium im Mai auf null gefallen. China hat auf viele seltenen Erden ein Monopol. Bei anderen seltenen Erden ist der Export, insbesondere in die USA, eingebrochen. Dies hat bei einigen Autoherstellern und Zulieferern in den USA, Japan aber auch Deutschland bereits zu Versorgungsengp√§ssen gef√ľhrt.¬†

Mit dem Exportstopp hat China das gr√∂√üte Druckmittel im Zollstreit mit den USA. Dies hat auch dazu gef√ľhrt, dass im Mai eine 90-t√§gige Zollpause zwischen den beiden L√§ndern vereinbart worden ist. Zwar gibt es mittlerweile ein Rahmenabkommen zwischen diesen beiden L√§ndern, inwieweit damit auch der Export von seltenen Erden wieder anl√§uft, ist ungewiss.¬†

DAX R√ľckblick: (23.06.2025 -27.06.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 23.206 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 269 Punkte unter der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 79 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX¬†bewegte sich zu Wochenbeginn zun√§chst seitw√§rts weiter, konnte dann aber Fahrt aufnehmen. Es ging bis Dienstagvormittag bis an die 23.800 Punkte-Marke. Hier lief die Bewegung zun√§chst aus. Der Index gab am Mittwoch moderat nach, konnte sich erst am Donnerstagmorgen stabilisieren und weiter aufw√§rtslaufen. Diese Bewegung hatte einen kontinuierlichen Charakter und setzte sich am Freitag weiter fort. Es ging im Zuge dessen wieder √ľber die 24.000 Punkte-Marke, √ľber der sich der Index dann per Wochenschluss festsetzen konnte.¬†Der DAX ging bei 24.083¬†Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde √ľber der 24.000 Punkte-Marke formatiert als auch √ľber dem Level der Vorwoche. Das Wochentief wurde knapp √ľber der Marke der Woche zuvor festgestellt. In der abgelaufenen Handelswoche wurde ein Wochengewinn ausgewiesen (rund 2,9% plus auf Wochensicht), der 17. in diesem Jahr. Die Range war wieder vierstellig.

¬†Wir hatten mit dem √úberschreiten der¬†23.815/17 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziele¬†bei 23.835/37¬†Punkten anlaufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich¬†√ľberschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†23.098/96 Punkte-Marke nicht ganz an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite¬†bei 23.080/78¬†Punkten. Diese Marke wurde knapp verpasst.

DAX - Wie könnte es weitergehen, Prognose

DAX-Widerstände 24.097    24.122/37/91   24.247   24.323   24.495

 

DAX-Unterst√ľtzungen 23.911 ¬† 23.888/22 ¬† 23.762/19/09 ¬† 23.609 ¬† 23.567 ¬† 23.480/73/47/19 ¬† 23.391/64 ¬† 23.294/53/09

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups

Intraday-Marke                                24.529 und  23.548

Tagesschlussmarken                     25.068  und 22.788

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  24.566  bis  15.055

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         25.633  bis  7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart

DAILY

Aus dem Tageschart kann gut herausgelesen werden, dass sich der Index mehrmals an der SMA50 (aktuell bei 23.419 Punkten) hat stabilisieren k√∂nnen. Erst zu Wochenbeginn konnte sich der DAX von dieser Linie nach Norden schieben. Es ging dynamisch aufw√§rts. Am Freitag konnte der Index auch √ľber die SMA20 (aktuell bei 23.762 Punkten) laufen.

Damit hat sich das Tageschart etwas entspannt. Wesentlich ist, dass der Tagesschluss von Freitag direkt zu Wochenbeginn best√§tigt wird. Stellt sich dies ein, so k√∂nnte es mit einer weiteren gr√ľnen Tageskerze aufw√§rts gehen. Je dynamisch sich die Aufw√§rtsbewegung in den kommenden Handelstagen fortsetzt, desto belastbarer w√§re die Aufw√§rtsbewegung zu interpretieren. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es zun√§chst an das Allzeithoch und dar√ľber an die 24.710/30 Punkte, bzw. an die 24.960/80 Punkte gehen.

Sollte es aber auf der anderen Seite wieder an und unter die SMA20 gehen, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch einen Support bieten. Sollte die SMA50 in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollten die Notierungen sp√§testens im Bereich dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden, um die bullische Interpretation des Charts nicht in Frage zu stellen. Geht es unter diese Durchschnittslinie, so w√§ren die ersten Fragezeichen bez√ľglich der aktuellen Aufw√§rtsbewegung berechtigt.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch¬†¬†

Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX ist unter die SMA20 (aktuell bei 23.709 Punkten) gerutscht und an dieser Linie abw√§rts gelaufen. Im Rahmen einer Erholungsbewegung ging es zwar wieder √ľber diese Linie, der DAX hat jedoch gebraucht, um sich verbindlich zu l√∂sen. Es ging nachfolgend dann direkt und dynamisch weiter √ľber die SMA50 (aktuell bei 23.480 Punkten)¬†bis an die SMA200 (aktuell bei 23.822 Punkten).¬†Im Chart ist gut erkennbar, dass die Bewegung zun√§chst im Bereich dieser Linie ausgelaufen ist; der DAX wurde von hier aus wieder an die SMA20 abgewiesen, konnte sich im Bereich dieser Linie stabilisieren und nachfolgend zum Wochenschluss an und √ľber die SMA200 schieben.

Damit hat sich das 4h Chart etwas aufgehellt. Wesentlich wird zu Wochenbeginn sein, dass die Bullen den Index z√ľgig weiter aufw√§rtsschieben. Je dynamischer die Aufw√§rtsimpulse abgebildet werden k√∂nnen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Anlaufziele erreicht werden k√∂nnen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

H√§lt die SMA200 bei R√ľcksetzer nicht, so k√∂nnte sich Schw√§che wieder bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Diese Linie war zuletzt ein guter Support gewesen, den Index h√§tte hier gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Wird diese Durchschnittslinie aber aufgegeben, so w√ľrde sich das Chartbild zum einen wieder merklich eintr√ľben, zum anderen w√ľrde sich die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass die R√ľcksetzer sich bis in den Bereich der SMA50 ausdehnen k√∂nnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

FAZIT / Short Cut:¬†Solange sich der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20¬†halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung des Allzeithochs, bzw. weiterer Hochs gehen. Sollte die SMA20 aufgegeben werden, so k√∂nnte sich Schw√§che an der SMA50 stabilisieren. Sollte sich der DAX per Tagesschluss unter dieser Linie etablieren, so k√∂nnte die aktuell laufende Aufw√§rtsbewegung in Frage gestellt werden.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 24.082 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der DAX weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele¬†bei 24.096/98, bei 24.111/13, bei 24.125/27, bei 24.141/43, bei 24.161/63, bei 24.185/87, bei 24.205/07, bei 24.223/25, bei 24.242/44, bei 24.261/63 und dann bei 24.282/84 Punkten gehen. √úber der 24.282/84 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.301/03, bei 24.317/19, bei 24.331/33, bei 24.349/51, bei 24.367/69, bei 24.388/90, bei 24.406/08, bei 24.429/31, bei 24.446/48, 24.465/67, bei 24.490/92, bei 24.511/13, bei 24.528/30, bei 24.545/47, bei 24.561/63 bzw. bei 24.582/84 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 24.082 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.065/63, bei 24.049/47, bei 24.030/28, bei 24.011/09, bei 23.990/88, bei 23.871/69, bei 23.950/48, bei 23.933/31, bei 23.915/13, bei 23.899/97, bei 23.880/78, bei 23.859/57 und dann bei 23.840/38 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 23.840/38 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.819/17, bei 23.798/96, bei 23.778/76, bei 23.761/59, bei 23.742/40, bei 23.724/22, bei 23.705/03, bei 23.689/87, bei 23.670/68, bei 23.650/48, bei 23.633/31, bei 23.615/13, bei 23.597/95, bei 23.580/78, bei 23.562/60, bei 23.543/41, bei 23.525/23, bei 23.510/08, bei 23.494/92, bei 23.479/77, bei 23.463/61 bzw. bei 23.448/46 Punkten anlaufen.

√úbergeordnete erwartete DAX Tendenz gem√§√ü unserer Prognose f√ľr die¬†KW 27 / 2025

seitwärts / aufwärts*

 

