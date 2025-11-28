Chart des Tages: EURUSD Prognose – Euro schwächelt vor deutscher Inflation

Der Euro-Dollar-Kurs (EURUSD) zeigt heute eine leichte Korrektur und bewegt sich wieder in Richtung der Zone um 1,157, während die Märkte gespannt auf die deutschen Inflationsdaten um 14:30 Uhr blicken. Die gestrigen EZB-Protokolle fielen überraschend hawkish aus: Die Europäische Zentralbank signalisierte eine Pause bei weiteren Zinssenkungen. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Auf der anderen Seite sendet die US-Wirtschaft weiterhin robuste Signale – darunter niedrigere-als-erwartete Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe –, was den Dollar stärkt und die EURUSD Prognose zunehmend belastet. Auch die aktuellen deutschen Einzelhandelsumsätze für Oktober enttäuschten deutlich: Tatsächlich: –0,3 %

Prognose: +0,2 %

Voriger Wert: +0,2 % Ein möglicher Rückgang des privaten Konsums in Europa schwächt die Argumente für einen starken Euro. Da der resiliente Verbraucher einer der zentralen Stützpfeiler für die Eurozone war, könnte eine Eintrübung der Nachfrage die EZB zusätzlich unter Druck setzen – und EURUSD entsprechend beeinflussen. 📈 Technische EURUSD Prognose (D1-Chart) Nach drei Tagen deutlicher Aufwärtsbewegung setzt der EURUSD nun zu einer leichten Korrektur an. Der Kurs befindet sich im Mittelfeld zwischen der EMA200 (rote Linie) und der EMA50 (orange Linie) – ein klassisches Zeichen von Marktunsicherheit über die kurzfristige Trendrichtung. Trotz einer Wahrscheinlichkeit von rund 84 % für eine Zinssenkung im Dezember ist bei den Anlegern keine klare Trendüberzeugung erkennbar. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🔺 Chartmuster & Indikatoren – Was sagt das Chart des Tages? Der Euro-Dollar-Kurs bewegt sich weiterhin in einem symmetrischen Dreieck, dessen jüngster bullisher Ausbruch durch die scharfe Abwärtsbewegung von 1,161 auf 1,156 vorerst negiert wurde. Wichtig: Der aktuelle Rücksetzer erfolgt bei geringem Volumen , was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es sich lediglich um eine technische Korrektur handelt.

Der RSI bleibt unter 50, was kurzfristig auf ein nachlassendes Momentum hindeutet. Insgesamt zeigt der Chart des Tages, dass der Markt auf neue Impulse – insbesondere die heutigen Inflationsdaten – wartet, um den nächsten Trendimpuls im EURUSD einzupreisen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

