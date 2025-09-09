Gold Kurs auf neuem Rekordhoch Der Gold Kurs markiert heute ein neues Rekordhoch bei rund 3.650 USD je Unze. Seit Jahresbeginn hat Gold bereits über 39 % zugelegt – der stärkste durchschnittliche Jahresanstieg seit 1990. Damit ist Gold der unangefochtene Chart des Tages. ►Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Warum der Gold Kurs so stark steigt Die Dynamik des Goldpreises basiert auf mehreren Faktoren: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Erwartete Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed) und sinkende Realzinsen

Politische und handelspolitische Unsicherheiten

Hohe Haushaltsdefizite weltweit

Anhaltende Volatilität an den Anleihe- und Aktienmärkten Diese Entwicklungen führen dazu, dass Investoren vermehrt in „sichere Häfen“ wie Gold flüchten. Gleichzeitig sorgt die fortgesetzte Diversifizierung von Währungsreserven weg vom US-Dollar für zusätzliche Nachfrage. Historisch bullische Phase für Gold Auch der aktuelle Monat reiht sich in die beeindruckende Jahresperformance ein. Besonders die letzten drei Monate des Jahres gelten historisch als die bullischste Phase für den Gold Kurs. Viele Analysten gehen davon aus, dass Rücksetzer sofort wieder gekauft werden, wodurch die Preisstabilität weiter unterstützt wird. Zentralbanken kaufen Gold in Rekordhöhe Ein weiterer Treiber: Zentralbanken kaufen massiv Gold. El Salvador erwarb erstmals seit 1990 rund 14.000 Unzen – diesmal nicht als Ersatz für Bitcoin, sondern als strategische Diversifizierung. Auch China und andere Schwellenländer erhöhen ihre Goldreserven so stark wie nie zuvor. Die Branche ist sich einig: Solange Zentralbanken und institutionelle Investoren den Markt stützen, bleibt der Gold Kurs solide abgesichert. Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Teil 8: Sichere Aktien finden, verstehen und handeln! Aktien für Anfänger

