Chart des Tages 🔴 GOLD (29.11.2024)

Gold ist heute um mehr als 1 % gestiegen, was auf die Schwäche des US-Dollars, die schwachen europäischen Makrodaten und die zunehmenden geopolitischen Bedenken zurückzuführen ist. Die Renditen 10-jähriger Anleihen sind um 3 Basispunkte auf 4,21 % gefallen und liegen nun deutlich unter den 4,45 %, die Mitte November beobachtet wurden. Die Situation an der ukrainisch-russischen Front könnte eskalieren, da beide Seiten versuchen, sich vor dem wahrscheinlichen Beginn der Verhandlungen Anfang 2025 nach Trumps Amtseinführung einen Vorteil zu verschaffen.

Signale aus dem Kreml deuten auf die Entschlossenheit Russlands hin, vor Gesprächen mit den USA so viel Territorium wie möglich zu halten und zu erobern. Auch ein Friedensabkommen zwischen Israel und der Hisbollah scheint unwahrscheinlich; der Libanon hat angedeutet, dass die israelische Armee mehrfach gegen die Bedingungen verstoßen hat.

Die unsichere Wirtschaftslage in China führt teilweise zu einer steigenden Nachfrage nach sogenannten „sicheren Häfen“, während die Wirtschaft der Eurozone eine deutliche Verlangsamung erlebt, die möglicherweise zu einer Rezession im Jahr 2025 führen könnte.

Infolgedessen wird die Unsicherheit über das Ausmaß der geldpolitischen Lockerung in den USA durch eine allgemein gemäßigte Haltung in anderen Volkswirtschaften ausgeglichen, in denen der Konsum rückläufig zu sein scheint. Die nachlassende Aufwärtsdynamik des US-Dollars, der derzeit die schwächste der G10-Währungen ist, veranlasst die Anleger angesichts des höheren Risikos, dass Stagflations- oder Rezessionsszenarien eintreten, zur Rückkehr zu Gold. GOLD im Tageschart Gold hat seinen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (EMA100) verteidigt und bricht aus, nachdem das Korrekturszenario innerhalb des Kopf-Schulter-Musters (H&S) abgeschlossen wurde. Der entscheidende Widerstand bei 2.600 $ pro Unze (Halslinie und 23,6 % Fibonacci-Retracement des aktuellen Aufwärtstrends) wurde überwunden, was die Wahrscheinlichkeit neuer historischer Höchststände erhöht.

