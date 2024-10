Chart des Tages 🔴 Hang Seng (02.10.2024)

Angesichts der Verlangsamung des Unternehmensgesch√§fts (sinkende Ums√§tze, gemischte Nettoertr√§ge, unter Druck stehende Margen und weitere makrobezogene Unsicherheiten), Multiplikatoren mit einem Kurs-Gewinn-Verh√§ltnis von √ľber 30 und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verh√§ltnis, das fast 10 % √ľber dem Durchschnitt des S&P 500 liegt, k√∂nnen wir vorsichtig davon ausgehen, dass die Unternehmensbewertung √ľberzogen zu sein scheint. ‚Ėļ Hang Seng / HK.cash ISIN: HK0000004322 | WKN: 145733 Die Widerstandsf√§higkeit des Hang Seng ist trotz gemischter Wirtschaftsdaten und anhaltender Sorgen um den chinesischen Immobiliensektor gegeben. Diese Erholung ist in erster Linie auf die j√ľngste Runde von Konjunkturma√ünahmen Pekings zur√ľckzuf√ľhren, die das bedeutendste Konjunkturpaket seit den Anf√§ngen der COVID-19-Pandemie darstellen. Die People's Bank of China (PBOC) hat aggressive Schritte unternommen, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Finanzm√§rkte zu stabilisieren. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† Zu den wichtigsten Bestandteilen des Konjunkturpakets geh√∂ren: Zinssenkungen: Die PBOC senkte den Reverse-Repo-Satz von 1,7 % auf 1,5 %. ¬†Reduzierung der Mindestreserveanforderung (RRR): Eine Senkung der RRR um 0,5 %, wodurch effektiv 1 Billion RMB (142 Milliarden US-Dollar) in das Bankensystem flie√üen Unterst√ľtzung der B√∂rse: Ein beispielloser 800-Milliarden-RMB-Fonds f√ľr die Kapitalm√§rkte, einschlie√ülich Mitteln zur Kreditvergabe an Unternehmen f√ľr Aktienr√ľckk√§ufe und an Ma√ünahmen auf dem Immobilienmarkt: Die Hypothekenzinsen f√ľr bestehende Immobilienkredite wurden um etwa 0,5 Prozentpunkte gesenkt und die landesweite Mindestanzahlung f√ľr Zweitwohnungen wurde von 25 % auf 15 % reduziert. Konjunkturpaket: Das chinesische Politb√ľro hat Pl√§ne zur Erh√∂hung der Staatsausgaben angek√ľndigt, Einzelheiten wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben. Die Widerstandsf√§higkeit des Hang Seng ist trotz gemischter Wirtschaftsdaten und anhaltender Bedenken hinsichtlich des chinesischen Immobiliensektors gegeben. Diese Erholung ist in erster Linie auf die j√ľngste Runde von Konjunkturma√ünahmen Pekings zur√ľckzuf√ľhren, darunter Zinssenkungen, niedrigere Mindestreserveanforderungen f√ľr Banken und gelockerte Vorschriften f√ľr Immobilienk√§ufer in Gro√üst√§dten. Laut Bloomberg-Daten wurde der Marktwert von Hongkonger Aktien um mehr als 770 Milliarden US-Dollar wiederhergestellt. Technologiewerte waren f√ľhrend, wobei Meituan um 14 %, JD.com um 12 % und Baidu um 11 % zulegten. Auch Immobilienentwickler verzeichneten erhebliche Zuw√§chse, wobei Longfor um 26 % und China Resources Land um 10,1 % zulegten. Auch der EV-Sektor hat sich gut entwickelt, wobei Li Auto um 11,9 % und BYD um 7,1 % zulegten. Der robuste Umsatz von 235,4 Milliarden Hongkong-Dollar in einem halben Tag deutet auf eine starke Beteiligung der Anleger hin, wobei viele Trader sich beeilten, Aktien zu kaufen, aus Angst, den Aufschwung zu verpassen. Diese ‚ÄěFOMO‚Äú-Stimmung war ein wesentlicher Treiber der j√ľngsten Rallye, obwohl einige Analysten davor warnen, dass die derzeitige Euphorie langfristig nicht anhalten k√∂nnte. Das komplexe Marktbild wird durch die Unterschiede zwischen Hongkong und anderen asiatischen M√§rkten noch komplizierter. W√§hrend die Aktienkurse in Hongkong in die H√∂he schossen, verzeichneten andere asiatische M√§rkte angesichts der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten Kursverluste. Der japanische Nikkei 225 Index verlor 1,5 % und der s√ľdkoreanische Kospi Index gab um 0,4 % nach, was die Einzigartigkeit der Rallye in Hongkong unterstreicht. F√ľr Trader und Investoren sind in den kommenden Tagen folgende Schl√ľsselfaktoren zu beachten: Die Wirksamkeit der chinesischen Konjunkturma√ünahmen zur Ankurbelung des realen Wirtschaftswachstums.

Weitere politische Unterst√ľtzung, insbesondere fiskalische Ma√ünahmen zur Ankurbelung des Konsums.

Entwicklungen im Immobiliensektor, der nach wie vor ein zentrales Anliegen der chinesischen Wirtschaft ist.

Globale Faktoren, einschließlich geopolitischer Spannungen und Maßnahmen großer Zentralbanken.

Die in dieser Woche veröffentlichten Wirtschaftsdaten aus China, einschließlich des Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen und Handelszahlen. Die Kurse des Hang Seng Index werden wahrscheinlich weiterhin empfindlich auf diese Entwicklungen sowie auf jegliche Verschiebungen in den Erwartungen an die chinesische Politik reagieren. Die jüngste Entwicklung des Index hat ihn in den Bereich des Bullenmarktes gedrückt, der als Anstieg von 20 % gegenüber den jüngsten Tiefstständen definiert wird. Der allgemeine Trend bleibt jedoch ungewiss, da er zwar durch politische Maßnahmen unterstützt wird, aber durch die zugrunde liegende wirtschaftliche Schwäche in Frage gestellt wird. Obwohl das Potenzial für weitere Gewinne besteht, gehen Analysten davon aus, dass der Markt in den kommenden Wochen eine erhöhte Volatilität erfahren könnte, da die Anleger die Auswirkungen der jüngsten politischen Veränderungen verdauen und auf weitere Wirtschaftsdaten warten. Die Nachhaltigkeit dieses Bullenmarktes wird weitgehend davon abhängen, ob die Konjunkturmaßnahmen zu spürbaren Verbesserungen der wirtschaftlichen Fundamentaldaten Chinas führen können.   Hang Seng Index im Tageschart HK.cash nähert sich dem 50%-Fibonacci-Retracement-Level, das zuvor als starker Widerstand fungierte und zu erheblichen Trendumkehrungen führte. Der RSI nähert sich einer bullischen Trendlinie, die im August 2023 begann, während der MACD auf ein Niveau gefallen ist, das zuletzt Mitte 2015 erreicht wurde. Beide Oszillatoren signalisieren einen überverkauften Zustand. Die Schlüsselmarke für Bullen liegt bei 22.845; ein Scheitern an diesem Widerstand könnte Bären den Schwung geben, das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 20.891 ins Visier zu nehmen. Für weitere Bewegungen wird die Überwachung der Hedge-Fonds-Ströme von entscheidender Bedeutung sein, um die Marktpositionierung zu beurteilen. Quelle: xStation Quelle: xStation5 von XTB

