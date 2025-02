Chart des Tages 🔴 HSCEI (14.02.2025)

Der Hang-Seng-Index in Hongkong setzt seine jĂĽngste Rally fort, steigt um 4 % und nähert sich historischen Höchstständen um 8.400–8.450. Der chinesische Aktienmarkt reagiert nicht nur positiv auf eine Lockerung der protektionistischen Politik des US-Präsidenten, sondern profitiert auch von Gewinnen in den Sektoren Technologie, Industrie und Einzelhandel. Der Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI), der durch den CNH.cash-Kontrakt repräsentiert wird, ist im vergangenen Monat um fast 23 % gestiegen. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Sind Zölle weniger bedrohlich? Chinas wirtschaftliche Zukunft schien ungewiss, als Donald Trump im Wahlkampf 60 % Zölle auf alle Importe aus China forderte. Der Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) verbrachte einige Monate im Jahr 2024 im Abschwung, aus Angst vor einer RĂĽckkehr Trumps ins WeiĂźe Haus. Berichte ĂĽber freundschaftliche diplomatische Beziehungen zwischen den Staats- und Regierungschefs der USA und Chinas und das Ausbleiben konkreter ZollankĂĽndigungen trugen jedoch dazu bei, die Stimmung auf dem Markt in Hongkong zu verbessern. Die neuen Zölle auf China traten offiziell am Montag, dem 4. Februar, in Kraft, aber die anfängliche Drohung von 60 % wurde auf nur 10 % reduziert. Angesichts der extremen Handelspolitik von Trump in der Vergangenheit wird jedes Zugeständnis als ein marktfreundliches Signal gewertet, was sich auch in der heutigen HSCEI-Rallye widerspiegelt, da die Anleger glauben, dass weitere Zollerhöhungen bis mindestens April aufgeschoben werden. Jenseits von KI: Neue Hoffnung fĂĽr Luxus Der Marktoptimismus in China wird auch durch die starken Gewinne von Hermès (RMS.FR: +2,4 %) gestĂĽtzt, die nach der enttäuschenden Leistung von LVMH das Vertrauen in den Luxussektor wiederherstellen. Der französische Modegigant meldete einen Umsatzanstieg von 17,6 % im Vergleich zum Vorjahr und ĂĽbertraf damit die Erwartungen der Analysten um fast 300 Millionen Euro. Die Segmente mit der besten Leistung waren Lederwaren und Sattlerwaren, die fast die Hälfte des Umsatzes im vierten Quartal 2024 ausmachten.  ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfĂĽgbar! Monatlich ausgeschĂĽttet! Zinsen fĂĽr die "Pause" bis zum nächsten Trade! Â

