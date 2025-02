Chart des Tages 🔴 HSCEI Index (26.02.2025)

Der CHN.cash-Vertrag, der den Referenzwert der größten in Hongkong notierten chinesischen Unternehmen, den HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index), abbildet, ist heute um ĂĽber 3,2 % gestiegen und setzt damit seine euphorische Rallye fort. Seit Anfang des Jahres ist der Hang Seng Index um ĂĽber 18 % gestiegen und ist damit der Index mit der besten Performance weltweit. Investoren scheinen zu hoffen, dass DeepSeek und andere chinesische KI-Modelle als Magnet fĂĽr ausländische Investitionen fungieren und es inländischen Unternehmen ermöglichen, aggressiv in neue Märkte zu expandieren und ihre amerikanischen Konkurrenten direkt herauszufordern. DarĂĽber hinaus deuten jĂĽngste MaĂźnahmen der chinesischen Regierung auf eine positivere Haltung gegenĂĽber dem Privatsektor hin. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Seit Jahresbeginn sind die Aktien von Alibaba (BABA.US), dem fĂĽhrenden chinesischen Technologiegiganten, um fast 70 % gestiegen, und der jĂĽngste 10-prozentige KursrĂĽckgang aufgrund von Zollsorgen in den USA wurde von Investoren schnell aufgekauft, was auf einen anhaltenden „Appetit“ auf chinesische Aktien hindeutet HSCEI / CHN.cash im Tageschart Ein Blick auf den täglichen Chart zeigt, dass der CHN.cash-Index seit den Tiefstständen des letzten Jahres um fast 100 % gestiegen ist, wobei sich die Gewinne nach der EinfĂĽhrung von DeepSeek beschleunigt haben. Der Referenzwert bleibt jedoch innerhalb eines langfristigen Abwärtstrends, bei dem er wahrscheinlich auf einen Test der oberen Grenze in der Nähe des 9.000-Punkte-Niveaus zusteuert. Ein ähnlicher bullischer Impuls wurde 2020-2021 beobachtet, erwies sich jedoch als kurzlebig, da der Index schlieĂźlich unter dem Gewicht einer angeschlagenen chinesischen Wirtschaft einbrach. Auch dieses Mal deuten Chinas makroökonomische Daten noch nicht auf eine starke Erholung hin, und die Inlandsnachfrage der Verbraucher bleibt schwach. Die HauptstĂĽtzzone wird durch die EMA50- und EMA200-Werte bei 7800 und 7100 markiert, während sich die zumindest kurzfristige Widerstandszone in der Nähe des 9000-Punkte-Niveaus befinden könnte. Quelle: xStation5 von XTB  ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfĂĽgbar! Monatlich ausgeschĂĽttet! Zinsen fĂĽr die "Pause" bis zum nächsten Trade! Â

