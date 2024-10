Chart des Tages 🔴 Nasdaq (11.09.2024)

Die Anleger erwarten heute die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisinflation für August (14:30 Uhr dt. Zeit). Die Basisprognosen gehen von einem Rückgang der Gesamtinflationsrate im Jahresvergleich aus (erwartet werden 2,5 % nach 2,9 % im Juli) und von einem unveränderten Wachstum des Kernverbraucherpreisindex von 3,2 % auf Jahresbasis (ohne Lebensmittel- und Energiepreise). Im Vorfeld der US-Verbraucherpreisindizes verlieren die Futures auf den Nasdaq 100 (US100) leicht um 0,2 % und konnten einen Teil ihrer Verluste nach einer Abwärtsbewegung über Nacht, als der Index die 18500-Punkte-Marke testete, wieder aufholen. In Anbetracht der derzeitigen Marktstimmung (Furcht vor einer Konjunktur- und Arbeitsmarktabschwächung und der Tatsache, dass die Fed nach wie vor auf rekordverdächtig hohen Zinssätzen „festsitzt“) könnte das Ergebnis negativ interpretiert werden, sowohl wenn die Daten höher ausfallen (was trotz des schwächelnden Arbeitsmarktes Druck auf eine konservativere Haltung der Fed ausüben würde) als auch im Falle einer niedriger als erwarteten Inflation (was als weiterer „Beweis“ für eine schwächelnde Binnennachfrage interpretiert werden könnte).

Darüber hinaus könnte die Reaktion auf den Verbraucherpreisindex in gewisser Weise die Positionierung von Großanlegern und Fonds zeigen, die von der höheren Marktliquidität profitieren wollen, was auf eine weitere Bewegung des US100 hinweisen könnte. Ein Rückgang unter die 18500er-Zone könnte einen weiteren Abwärtsimpuls und eine vorübergehende Schwäche an der Wall Street ankündigen. Ein Anstieg über 19000 Punkte könnte dagegen auf eine optimistische Stärke und eine „überverkaufte“ Situation bei den Indizes hindeuten.c Die Anleger könnten die niedrigeren US-Kraftstoffpreise positiv interpretieren, insbesondere wenn keine der VPI-Komponenten auf einen signifikanten Rückgang der Preisdynamik in wichtigen Wirtschaftssegmenten wie dem Dienstleistungssektor hinweist, was auf eine ernsthaft schwächelnde Nachfrage in den USA hindeuten könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq / US100 im Tages- und 5M-Chart Auf dem breiteren Tagesintervall sehen wir, dass die Nasdaq 100 (US100)-Kontrakte ihren Rückgang am EMA200 (rote Linie) gestoppt haben, aber es ist besorgniserregend, dass dieser Durchschnitt etwa einen Monat, nachdem der Index Anfang August unter ihn gerutscht ist, getestet wird. Ein Rückgang unter 18550 (23,6 Fibo) und vor allem unter 18440 Punkte könnte als potenzielles Signal für eine Trendumkehr gewertet werden und für mehr Unsicherheit sorgen. Im Falle einer tieferen Korrektur liegen wichtige Unterstützungsniveaus bei 16700 und 17000 Punkten, wo wir signifikante Preisreaktionen und das 38,2-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle von 2022 sehen. Betrachtet man die jüngsten Abwärtsimpulse, so stellt man fest, dass die meisten von ihnen einen Rückgang von etwa 3000 Punkten mit sich brachten, was in der derzeitigen hypothetischen Situation einen Test des Bereichs um 17000 Punkte bedeuten würde. Der wichtigste mittelfristige Widerstand für die Bullen liegt derzeit bei 20000 Punkten und dem EMA100-Durchschnitt bei 19200. Quelle: xStation5 Auf dem kurzen 5-Minuten-Intervall sehen wir, dass der Kurs über die drei gleitenden Durchschnitte (EMA 200, 100 und 50) sowie über das 23,6-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom 9. September ausgebrochen ist. Kurzfristig sehen wir einen wichtigen Widerstand bei 18860 Punkten. Quelle: xStation5 von XTB   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.