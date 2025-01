Chart des Tages 🔴 Nasdaq (27.01.2025)

Der Beginn einer neuen Woche an den Finanzm√§rkten beginnt mit starken Abschl√§gen beim US100-Index angesichts m√∂glicher Ver√§nderungen der Machtverh√§ltnisse in der boomenden Branche der k√ľnstlichen Intelligenz. Der Nasdaq, ein Index, der die weltweit wichtigsten Technologieunternehmen in seiner Struktur zusammenfasst, verliert derzeit 3 %, nachdem das chinesische Unternehmen DeepSeek sein Modell der k√ľnstlichen Intelligenz DeepSeek V3 √∂ffentlich zug√§nglich gemacht hat.¬† ‚ĖļNasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Das Unternehmen DeepSeek gibt an, etwa 6 Millionen US-Dollar f√ľr die Schulung des neuen KI-Modells ausgegeben zu haben, und brauchte daf√ľr mehrere Monate, ein Bruchteil der Summe und Zeit, die US-Konkurrenten f√ľr die Schulung der aktuellen KI-Modelle gro√üer Technologiekonzerne (wie Llama von META) aufwenden mussten. Diese Informationen haben einige Investoren dazu veranlasst, die Sinnhaftigkeit der bisher enormen Investitionen in die Entwicklung der KI-Technologie in Frage zu stellen, die gleichzeitig und trotz der zuvor herrschenden Meinung, dass die chinesischen Konkurrenten in diesem Bereich stagnieren, viel kosteng√ľnstiger und anscheinend √§hnlich effektiv entwickelt wurde. Quelle: DeepSeek Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die R√ľckg√§nge beim US100-Index sind heute wirklich betr√§chtlich und belaufen sich auf bis zu 3 %. Die Bandbreite der R√ľckg√§nge hat es dem Index nun erm√∂glicht, unter die 50-Tage-EMA (blaue Kurve im Diagramm) zu fallen. Aus technischer Sicht befindet sich der Index jedoch immer noch in einem langfristigen Aufw√§rtstrend.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:  AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren 

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.