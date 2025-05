CHART des Tages 🔴 Nasdaq Index (02.05.2025)

Der technologielastige Nasdaq 100 Index, reprĂ€sentiert durch den US100, verzeichnete am Freitag nach den gemischten Gewinneinnahmen der Technologiegiganten am Donnerstag leichte Gewinne, wobei die Futures ĂŒber Nacht um 0,5 % stiegen. Die Marktstimmung verbesserte sich deutlich, als bekannt wurde, dass China und die Vereinigten Staaten die TĂŒr fĂŒr Zollverhandlungen öffnen, was die eskalierenden Handelsspannungen zwischen den beiden grĂ¶ĂŸten Volkswirtschaften der Welt möglicherweise entschĂ€rfen könnte.

Gewinne der Tech-Giganten werfen Schatten

Amazon und Apple legten besser als erwartete Quartalsergebnisse vor, doch beide Aktien gerieten unter Druck, da die Unternehmen vor den Auswirkungen der Zölle auf die kĂŒnftige GeschĂ€ftsentwicklung warnten. Amazon steigerte seinen Umsatz um 9 % auf 155,67 Mrd. USD, wobei der Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr um 64 % stieg, wĂ€hrend Apple einen Umsatzanstieg von 5 % auf 95,4 Mrd. USD verzeichnete. Beide Technologiegiganten gaben jedoch vorsichtige Prognosen hinsichtlich der Auswirkungen der Zölle ab, wobei Apple konkret mit Kosten in Höhe von 900 Mio. USD im kommenden Quartal rechnet.

Zollsorgen belasten den Ausblick

Andy Jassy, CEO von Amazon, hob wĂ€hrend der Telefonkonferenz zur Bekanntgabe der Ergebnisse die Unsicherheit hinsichtlich der Zollpolitik von PrĂ€sident Trump hervor und erklĂ€rte, es sei „schwer zu sagen, wo und wann sie sich einpendeln werden“. Die Prognose des E-Commerce-Riesen fĂŒr das zweite Quartal spiegelte diese Unsicherheit wider, wobei die Prognosen fĂŒr das Betriebsergebnis unter den Erwartungen der Wall Street lagen. In Ă€hnlicher Weise warnte Apple-CEO Tim Cook trotz iPhone-VerkĂ€ufen ĂŒber den Erwartungen von 46,8 Mrd. USD vor Schwierigkeiten bei der Prognose ĂŒber Juni hinaus aufgrund der Unsicherheiten in der Handelspolitik.

China signalisiert mögliche HandelsgesprÀche

Die Marktstimmung erhielt einen deutlichen Schub, nachdem das chinesische Handelsministerium bekannt gab, dass es mögliche HandelsgesprĂ€che mit den Vereinigten Staaten „prĂŒft“. Dies ist ein erster Schritt in Richtung einer möglichen Senkung der gegenseitigen Zölle, die in den letzten Wochen eskaliert sind. In der ErklĂ€rung hieß es, dass US-Beamte „die Initiative ergriffen haben, der chinesischen Seite ĂŒber relevante Parteien mehrfach Informationen zu ĂŒbermitteln, in der Hoffnung, GesprĂ€che aufzunehmen“.

Asiatische MĂ€rkte erholen sich dank Handelshoffnungen

Die positiven Signale hinsichtlich möglicher Handelsverhandlungen lösten an den asiatischen MĂ€rkten starke Kursgewinne aus: Der Hang Seng in Hongkong stieg um 1,7 % und der taiwanesische Leitindex um 2,2 %. Auch die japanischen und sĂŒdkoreanischen Indizes verzeichneten ZuwĂ€chse von 1,1 % bzw. 0,4 %, was die verbesserte Stimmung in der gesamten Region widerspiegelte.

Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf den Arbeitsmarktbericht fĂŒr April, der am Freitag veröffentlicht wird und die erste EinschĂ€tzung der Lage auf dem Arbeitsmarkt seit Inkrafttreten der „Liberation Day“-Zölle von Trump liefert. Analysten werden die Daten genau auf Anzeichen einer AbkĂŒhlung des Arbeitsmarktes untersuchen, die Einfluss auf kĂŒnftige politische Entscheidungen haben könnten.

Nasdaq / US100 im Tageschart

The Nasdaq 100, represented by US100, is trading around the 38.2% Fibonacci retracement level, a key resistance zone. Bulls will aim to retest the 200- and 100-day SMAs, while bears are likely to push for a break below 19,195—a level that previously triggered an uptrend—with a target near the 61.8% Fibonacci retracement level. The RSI is holding above the 48.5 mark, a level that has historically signaled a return to bullish momentum when breached. Meanwhile, the MACD is widening, indicating growing bullish momentum.

Quelle:Â xStation5Â von XTB

Â

DEUTSCHE und USÂ AKTIENÂ kommissionsfrei handeln

Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe OrdergebĂŒhren denken zu mĂŒssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *fĂŒr monatliche HandelsumsĂ€tze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier -Â Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Â