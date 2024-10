Chart des Tages 🔴Nikkei Index (25.10.2024)

Die japanischen Wahlen stehen vor der Tür, was zu einer höheren Volatilität des Yen und japanischer Aktien führen könnte, da die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) zum ersten Mal seit 2009 ihre Mehrheit im Unterhaus des Parlaments verlieren könnte. Die Wahlen am 27. Oktober finden nach einer turbulenten Zeit statt, in der die Nominierung von Ishiba und seine Rhetorik im Zusammenhang mit den Zinserhöhungen der Bank of Japan den Yen erschütterten und die Aktienkurse sanken. Wenn die Koalition ihre Mehrheit verliert und eine Minderheitsregierung bildet, wird die Regierung von Ishiba stark geschwächt, was die jüngsten, relativ gemäßigten Äußerungen des Politikers zur japanischen Geldpolitik direkt zunichte machen könnte. Andererseits bedeutet dies nicht, dass andere Politiker wesentlich von Ishibas aktueller Haltung abweichen werden.

Im Falle eines Regierungswechsels ist unklar, welche Partei die Führung in der Geldpolitik übernehmen wird, da es sich um eine Koalitionsregierung handeln wird. Theoretisch mag der Markt keine Machtwechsel, aber gleichzeitig ist es schwierig zu sagen, was mit dem Yen nach einer möglichen Niederlage der LDP geschehen könnte. Die Bank of Japan ist natürlich eine unabhängige Bank, aber seit einigen Jahren gibt es einen gewissen Einfluss der Behörden auf die Entscheidungen der Bank, der in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig zu sagen, welche endgültigen Auswirkungen die Wahlen auf den Yen und die im Nikkei-Index enthaltenen Unternehmen haben werden. Eines ist jedoch sicher: Die nächsten Handelstage könnten einen sprunghaften Anstieg der Volatilität dieser Instrumente mit sich bringen, was auch durch die Volatilität nahegelegt wird, die in Optionen auf das Währungspaar USDJPY impliziert ist, das seine höchsten Werte seit September dieses Jahres erreicht hat.

Der Nikkei-Index (JP225) wird derzeit im unteren Bereich des Wachstumskanals gehandelt, was seit August dieses Jahres beim Index beobachtet werden kann. Es scheint, als würden die Wahlen darüber entscheiden, ob der JP225 die allgemeine Wachstumswelle verlängern oder unter die Struktur fallen und den Wachstumstrend brechen wird. Es lohnt sich, genau zu beobachten, wie der Markt auf die Wahlen am Wochenende in Japan reagieren wird. Quelle: xStation