KEY TAKEAWAYS Forexpaar aus einer mehrtägigen Seitwärtsbewegung gelöst

Konjunkturd√§mpfer des Neuseel√§ndischen Arbeitsmarktes milder aus als bef√ľrchtet¬†

NZDUSD Prognose bleibt zwischen makro√∂konomischer Realit√§t und geopolitischer Unsicherheit ungewiss ‚Ėļ NZDUSD: WKN: A0G85A | ISIN: XC000A0G85A0 | Ticker: NZD/USD Der Chart des Tages zeigt: Der Neuseeland-Dollar (NZD) legt heute als st√§rkste W√§hrung unter den G10 um 0,4 % gegen√ľber dem US-Dollar (NZDUSD) zu, sowie 0,2 % gegen den Euro und 0,6 % gegen den Yen. Grund f√ľr diese St√§rke ist ein √ľberraschend robustes Bild am neuseel√§ndischen Arbeitsmarkt, auch wenn die grundlegenden geldpolitischen Erwartungen gegen√ľber der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) unver√§ndert bleiben. ūüĒć NZDUSD Prognose: Technische Ausbruchschance Das W√§hrungspaar NZDUSD hat sich aus einer mehrt√§gigen Seitw√§rtsbewegung gel√∂st. Ein echter Trendwechsel w√§re jedoch erst beim √úberschreiten des 100-Tage-EMA (Exponential Moving Average) m√∂glich. Der gleitende Durchschnitt (violett) dient hier als zentrale technische Widerstandsmarke. Auch der benachbarte australische Dollar profitiert derzeit von verbesserter Marktstimmung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 06.08.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Das NZDUSD-Paar hat seine mehrt√§gige Stagnation durchbrochen, allerdings ist eine Umkehr des kurzfristigen Abw√§rtstrends erst nach √úberschreiten der 100-Tage-EMA (dunkelviolett) m√∂glich. Der Optimismus hat auch auf den benachbarten australischen Dollar √ľbergegriffen. ¬† ūüßģ Arbeitsmarktdaten: Leicht besser als erwartet Die Arbeitslosenquote stieg zwar auf 5,2 % im Jahresvergleich (YoY) ‚Äď der h√∂chste Stand seit dem dritten Quartal 2020 ‚Äď, blieb aber leicht unter den pessimistischen Erwartungen von 5,3 %. Im Vergleich zum Vorquartal (Q1: 5,1 %) stellt das nur einen moderaten Anstieg dar. Die Besch√§ftigung ging um 0,1 % im Quartalsvergleich zur√ľck, was den Konsens traf. L√∂hne stiegen um 0,6 %, was auf stabilen Lohndruck hindeutet. Obwohl der neuseel√§ndische Arbeitsmarkt nicht gl√§nzt, f√§llt der Konjunkturd√§mpfer milder aus als bef√ľrchtet ‚Äď eine wichtige Grundlage f√ľr die heutige NZD-St√§rke. ¬† Die M√§rkte preisen mindestens eine Zinssenkung bis Ende 2025 ein. Quelle: Bloomberg Finance LP ¬† ūüĆź Makroausblick: Wachstum vs. Unsicherheit Trotz positiver √úberraschung bleibt das konjunkturelle Umfeld angespannt. Die Verunsicherung durch US-Handelspolitik trifft Neuseeland indirekt √ľber seine engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit Australien und China. Besonders betroffen ist der Dienstleistungssektor, der laut PMI-Daten seit Februar schrumpft. Die Markterwartung: Mindestens ein Zinssenkungsschritt der RBNZ bis Ende 2025 (Quelle: Bloomberg Finance LP). Die NZDUSD Prognose bleibt daher mittelfristig volatil. ūüŹõÔłŹ Politische Reaktionen: Hoffnung auf Trendwende? Finanzministerin Nicola Willis √§u√üerte sich heute zuversichtlich: ‚ÄěWir sind mit der aktuellen Arbeitslosigkeit nicht zufrieden, aber wir arbeiten t√§glich daran, mehr Jobs und mehr Chancen zu schaffen.‚Äú Willis rechnet mit sinkender Arbeitslosigkeit bis Jahresende und verweist auf wachsende Exporte durch Freihandelsabkommen, die m√∂gliche Trump-Z√∂lle abfedern k√∂nnten. Demgegen√ľber warnt Bloomberg Economics: Kurzfristdaten deuten auf eine anhaltende Schw√§che am Arbeitsmarkt hin ‚Äď mit m√∂glicher Arbeitslosigkeit bis zu 5,5 %, falls die Entwicklung sich nicht umkehrt. Der Renditeunterschied zwischen 10-j√§hrigen neuseel√§ndischen und US-amerikanischen Anleihen bewegt sich seit April seitw√§rts. Quelle: XTB Research ¬† ¬† ¬† ūüĒö Fazit zur NZDUSD Prognose Der NZD ist heute aus gutem Grund stark. Die aktuellen Arbeitsmarktdaten bieten kurzfristige Unterst√ľtzung f√ľr den NZDUSD-Kurs, doch die Charttechnik mahnt zur Vorsicht. Erst oberhalb der 100-Tage-Linie w√§re ein nachhaltiger Richtungswechsel denkbar. Die NZDUSD Prognose bleibt zwischen makro√∂konomischer Realit√§t und geopolitischer Unsicherheit ein Tanz auf der Rasierklinge. ¬† ¬† ¬†GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube!¬†21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat.  Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen.  Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 1:¬†Investieren f√ľr Anf√§nger: B√∂rse, Sparen, Investieren und mehr¬† ¬† ¬†

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzu√§ndern oder zu erg√§nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einsch√§tzung, Idee oder Prognose √§ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten k√∂nnen anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von W√§hrungsschwankungen erh√∂hen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere W√§hrung als die offizielle W√§hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ans√§ssig ist bzw in welcher W√§hrung das Handelskonto gef√ľhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und pr√ľft nicht, ob eine Anlageentscheidung f√ľr die Kunden steuerlich g√ľnstig ist. Die steuerliche Behandlung h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen eines Kunden ab und kann k√ľnftig √Ąnderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments k√∂nnen steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS f√ľr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.