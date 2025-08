KEY TAKEAWAYS NATGAS Kurs auf Tiefststand seit Spätherbst 2024

Kurs auf Tiefststand seit Spätherbst 2024 massive Hitzewelleprognose hilft dem Preis nicht

Überangebot und Lageraufbau belasten den Kurs nachhaltig ► NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS 📉 NATGAS Preis unter Druck – Marktbericht & Prognose (August 2025) Der NATGAS Preis befindet sich derzeit auf dem tiefsten Stand seit dem Spätherbst 2024. Die Terminkontrakte am Henry Hub testen eine entscheidende technische Unterstützungszone nahe $2.95. Trotz Hitzewelle-Prognosen bleibt die Nachfrage gering, da aktuell milde Wetterbedingungen in weiten Teilen der USA vorherrschen. Die anhaltend hohe inländische Produktion sowie überdurchschnittlich gefüllte Speicherbestände wirken belastend auf die Preisentwicklung – selbst steigende LNG-Exporte und wärmebedingte Nachfrageprognosen können das nicht ausgleichen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🔍 Aktueller technischer Stand des NATGAS Preises Der NATGAS Preis pendelt derzeit um die kritische Marke von $2.972. Sollte diese Unterstützung fallen, droht ein Rückgang in Richtung $2.885 – ein Preisniveau, das seit Monaten nicht mehr erreicht wurde. Trotz Wettermodellen, die zwischen dem 9. und 17. August eine massive Hitzewelle mit Temperaturen über 30–40°C (90s–100s °F) erwarten, bleibt die tatsächliche Nachfrage gering. Große Teile der USA erleben weiterhin gemäßigte Temperaturen mit begrenztem Kühlungsbedarf, abgesehen von Teilen des Südens und Kaliforniens. Ein kurzfristiger Nachfrageanstieg durch Stromerzeugung wird vor allem im Süden und an der Westküste erwartet – reicht aber voraussichtlich nicht, um den Trend zu drehen. Quelle: NOAA, CPC ⚙️ Fundamentale Faktoren – Angebot dominiert die NATGAS Prognose Produktion & Nachfrage: Tägliche Trockenförderung : 108,1 Mrd. Kubikfuß/Tag (Stand 1. August), ein Anstieg von 3,4 % im Jahresvergleich .

Gesamtnachfrage in den USA : Nur noch 76,1 Bcf/d – ein Rückgang von 13 % im Jahresvergleich .

LNG-Exporte: Auf 15,2 Bcf/d gestiegen, dennoch unzureichend zur Marktbalance. Produktionsaktivität & Regulierung: Laut Baker Hughes ist die Zahl aktiver Gasbohrungen auf 124 gestiegen – der höchste Stand seit zwei Jahren.

US-Regulierung fördert weiterhin Exploration & Produktion, was zur Überversorgung beiträgt. 🧊 Speicherstände verstärken den Abwärtsdruck Die jüngste EIA-Speicherbilanz zeigte einen überraschend hohen Zuwachs von +48 Bcf für die Woche zum 25. Juli – weit über dem Konsens von +41 Bcf und fast doppelt so hoch wie der Fünfjahresdurchschnitt (+24 Bcf). Aktuelle Speicher liegen 6,7 % über dem Fünfjahresdurchschnitt , jedoch 3,9 % unter Vorjahresniveau .

Die Stromerzeugung stieg um 8,1 % im Jahresvergleich, bleibt jedoch ein untergeordneter Faktor gegenüber dem Überangebot. 📈 Technische Analyse & Ausblick – NATGAS Prognose Auf dem Tageschart (D1) deutet der Relative Strength Index (RSI) auf überverkaufte Bedingungen hin, was auf eine kurzfristige Erholung hindeuten könnte. Wichtige Widerstände : $3.14 (letztes Reaktionsniveau) und $3.38 (Fibonacci-Level).

📈 Technische Analyse & Ausblick – NATGAS Prognose Auf dem Tageschart (D1) deutet der Relative Strength Index (RSI) auf überverkaufte Bedingungen hin, was auf eine kurzfristige Erholung hindeuten könnte. Wichtige Widerstände : $3.14 (letztes Reaktionsniveau) und $3.38 (Fibonacci-Level).

Ein Bruch unter $2.90 könnte den Abwärtstrend verstärken und neue Tiefs im Spätsommer einleiten. Trotz wetterbasierter Hoffnungssignale bleibt die Realität: Der NATGAS Preis steht weiterhin unter dem dominanten Einfluss von Überangebot und Lageraufbau. Ohne strukturelle Rebalancierung – etwa durch Produktionskürzungen, höhere Exporte oder langfristige Hitzewellen – wird es schwer, einen nachhaltigen Preisanstieg zu erreichen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit zur NATGAS Prognose Die aktuelle NATGAS Prognose bleibt vorsichtig bis bärisch. Kurzfristige Impulse durch Wetterereignisse sind möglich, aber strukturelle Angebotsüberschüsse und hohe Speicherstände setzen den NATGAS Preis weiter unter Druck. Erst eine klare Verschiebung in den Fundamentaldaten könnte den Kursverlauf signifikant drehen.

