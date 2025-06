CHART des Tages 🔴 PLATIN (09.06.2025)

Platin ist heute erneut das Edelmetall mit der besten Performance und legt um 3,5 % zu, womit es ein Vierjahreshoch erreicht. Das Metall hat seit seinem Tiefstand am 7. April 2025 ‚Äď zeitgleich mit dem H√∂hepunkt der Handelsspannungen unter Donald Trump ‚Äď eine beeindruckende Erholung von fast 30 % hingelegt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ‚Ėļ Platin | ISIN XC0009665545 | Ticker: PLATINUM Heute sehen wir eine anhaltende Schw√§che des US-Dollars, der um √ľber 0,3 % gefallen ist, was die Stimmung auf dem Metallmarkt anhebt. Investoren wenden sich nicht nur Platin zu, sondern kaufen auch eifrig Silber , das auf ein seit 2011 nicht mehr gesehenes Niveau geklettert ist und nun √ľber 36 USD pro Unze gehandelt wird.

Die m√∂gliche Entspannung der Handelsspannungen verbessert die Aussichten f√ľr Metalle insgesamt , und Platin verzeichnet nun sechs Wochen in Folge Gewinne . Die wichtigsten Treiber sind nach wie vor geopolitische Unsicherheiten , Sorgen um die Staatsverschuldung (auch in den USA) und Risiken einer Konjunkturabk√ľhlung , und das alles vor dem Hintergrund hoher Inflation und wirtschaftlicher Instabilit√§t .

Die Platinpreise werden nicht nur durch das erneute Interesse an physischen Metallen gest√ľtzt, das durch die Ausweitung der M2-Geldmenge durch die gro√üen Zentralbanken getrieben wird, sondern auch durch die erwartete Knappheit des Angebots auf dem Spotmarkt, die verbesserte Stimmung in der industriellen Nachfrage und technische Spekulationsstr√∂me aus den Gold- und Silberm√§rkten. Ein weiterer unterst√ľtzender Faktor ist das erneute Interesse von Schmuckherstellern und Designern, das indirekt durch die sinkenden Gewinnmargen bei historisch teurem Gold beeinflusst wird. Diese Verschiebung hat die Aufmerksamkeit des Marktes wieder auf Platin gelenkt ‚Äď ein Metall, das in den letzten Jahren in Ungnade gefallen war. Interessanterweise ist Platin seltener als Gold, was seine langfristige Attraktivit√§t zus√§tzlich erh√∂ht. PLATIN - Tageschart ¬†¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

