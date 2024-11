Chart des Tages 🔴Rusell 2000 (11.11.2024)

Die US-Indizes verzeichnen einen krĂ€ftigen Aufschwung, wobei der Russell 2000 zunehmend „mutig“ mitmacht; der Index der kleinen und mittleren US-Unternehmen, der sich seit Monaten weniger gut entwickelt hatte als der Nasdaq oder der S&P 500. Heute verzeichnen die Benchmark-Futures des Russell 2000 (US2000) die stĂ€rksten Gewinne aller US-Indexkontrakte. Im Jahr 2016, als Trump die Wahl gewann, war es der Russell, der der grĂ¶ĂŸte „Nutznießer“ des Sieges wurde und sich in der Folge viele Monate lang besser entwickelte als der S&P 500. Die Anleger hoffen auf eine Wiederholung dieses Szenarios und darauf, dass kleinere Unternehmen wieder in das Wall-Street-Spielbuch aufgenommen werden. Die ZinssĂ€tze in den USA sind seit September bereits um 75 Basispunkte gesunken, was die Dynamik kleinerer Unternehmen unterstĂŒtzt, und es ist wahrscheinlich, dass die Politik in den USA weiter gelockert wird, auch im Jahr 2025, wo der Markt etwa 100 Basispunkte an Zinssenkungen einpreist. Eine gemĂ€ĂŸigtere Geldpolitik, eine recht starke US-Wirtschaft und eine mögliche „finanzielle UnterstĂŒtzung“ scheinen den Russell 2000 zu unterstĂŒtzen.

Dies, zusammen mit Trumps vorgeschlagenen Änderungen, die Steuersenkungen, Zölle und den Druck zur „Konsolidierung“ der US-Wirtschaft als Reaktion auf die „neuen UmstĂ€nde“ im Welthandel beinhalten, könnte einer Reihe kleinerer US-Unternehmen die Chance auf einen deutlichen Aufschwung bieten.

Allein am Mittwoch stieg der Index nach der Wahl um mehr als 5 %. Dies zeigt deutlich, wie hoch die Hoffnungen des Marktes auf Trumps Sieg und die verbesserte Stimmung bei kleineren Unternehmen sind. Derzeit hÀlt dieser AufwÀrtstrend an, und seit Jahresbeginn ist der Russell um fast 20 % gestiegen, was immer noch weniger ist als der S&P 500, der um 26 % zugelegt hat

Die Multiplikatoren, die durchschnittlichen Bewertungen der Unternehmen im Russell 2000, deuten auf eine Unterbewertung im Vergleich zu grĂ¶ĂŸeren Pendants hin. Das Kurs-Gewinn-VerhĂ€ltnis fĂŒr den Russell 2000 liegt beispielsweise bei 17, verglichen mit mehr als 30 fĂŒr den Nasdaq und 22 fĂŒr den S&P 500, wo der historische Durchschnitt bei etwa 19 liegt. Niedrigere Bewertungen bei sich verbessernden Bedingungen fĂŒr kleinere Unternehmen sind ein weiterer Faktor, der Kapital in Richtung der Benchmark lenken könnte. US2000 im Tageschart Die Russell-2000-Futures haben mit 2435 Punkten fast die HöchststĂ€nde von 2021 erreicht und legen heute um fast 1 % zu. Die MĂ€rkte haben eindeutig Appetit auf neue historische HöchststĂ€nde. Der US2000 hat sich der oberen Grenze des Preiskanals angenĂ€hert. Die mittelfristige UnterstĂŒtzung liegt bei etwa 2150 Punkten, wo wir den SMA200 (rote Linie) und die untere Grenze des Kanals sowie das 38,2-Fibonacci-Retracement des AufwĂ€rtsimpulses von 2023 sehen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplÀne: AUSGEZEICHNET

QualitĂ€t, Service, GebĂŒhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.