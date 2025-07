S&P 500 Prognose: Neue Rekordstände – Börse Aktuell im Aufwärtstrend Börse Aktuell: S&P 500 erreicht neues Allzeithoch am 23. Juli 2025 Die Börse aktuell zeigt sich von ihrer starken Seite: Am 23.07.2025 hat der S&P 500 Index ein neues Allzeithoch bei 6.358,91 Punkten erreicht – ein Tagesplus von 0,78 %. Die Terminkontrakte auf den US-Leitindex stiegen noch deutlicher, getrieben durch starke Quartalszahlen von Alphabet und einer zunehmend optimistischen Stimmung im internationalen Handel. Seit Jahresbeginn konnte der S&P 500 um über 8 % zulegen. Besonders bemerkenswert: Seit dem Tief im April verzeichnete der Index einen beeindruckenden Anstieg von mehr als 32 % – ein starkes Signal für Anleger, die auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► S&P 500 WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072 | Handelsoptimismus stützt Börse aktuell Der Optimismus an der Börse wird nicht nur durch starke Unternehmensgewinne, sondern auch durch positive Signale im Welthandel gestützt. Die gestern veröffentlichte Vereinbarung zwischen den USA und Japan sieht gegenseitige Zölle von 15 % vor – ein Schritt, der Hoffnung auf ähnliche Regelungen mit der Europäischen Union aufkeimen lässt. S&P 500 Prognose: Tech-Riesen treiben Index nach oben Die Top-Performer im US Index: Nvidia : +2 % (Marktkapitalisierung über 4 Billionen USD)

Meta : +1,2 %

Broadcom : +1,8 %

Eli Lilly : +2,9 %

Auch Oracle, ExxonMobil und Home Depot zeigten deutliche Zuwächse Alphabet als Kurstreiber für den US500 Nach Börsenschluss veröffentlichte Alphabet (GOOGL) herausragende Q2-Zahlen, die weit über den Erwartungen lagen: Umsatz : 96,4 Mrd. USD (+14 % YoY, erwartet: 94 Mrd. USD)

EPS : 2,31 USD (erwartet: 2,18 USD)

Google Cloud : +32 % auf 13,6 Mrd. USD

Werbung & Suche: deutlich über Analystenschätzungen Alphabet kündigte zudem Investitionen in Höhe von 85 Mrd. USD an, um der stark wachsenden Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten gerecht zu werden. Die S&P 500 Prognose bleibt aufgrund dieser positiven Impulse aufwärtsgerichtet. Intel im Fokus: Neue Impulse für den Tech-Sektor? Heute richten sich die Blicke der Anleger auf die Q2-Zahlen von Intel. Analysten erwarten: Moderates Umsatzwachstum

Stärkere Fokussierung auf Rechenzentren und Foundry-Geschäft

Einfluss von KI-Investitionen auf die Gewinnentwicklung Ein positiver Bericht könnte weiteren Rückenwind für den S&P 500 liefern und die aktuelle Börsendynamik verstärken. S&P 500 Prognose & Chartanalyse:

Technische Analyse spricht für weiteres Potenzial Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit dem Ausbruch aus der Konsolidierungsphase am 17. Juli zeigen sich technische Indikatoren bullisch. Im Juni führte ein ähnliches Muster zu einem Anstieg von rund 300 Punkten. Sollte sich dieses Szenario wiederholen, liegt das nächste Kursziel für den S&P 500 / US500 bei ca. 6.600 Punkten. Technische Unterstützungen: 25-Perioden-SMA als kurzfristige Unterstützung

🔍 Fazit: S&P 500 Prognose bleibt positiv – Börse aktuell gestützt durch Tech und Handel Die Kombination aus starken Quartalszahlen (besonders im Tech-Sektor) und geopolitischem Handelsoptimismus sorgt dafür, dass die Börse aktuell weiter auf Wachstumskurs bleibt. Die S&P 500 Prognose sieht mittelfristig weiteres Potenzial – insbesondere bei stabiler Zinspolitik und fortschreitender KI-Transformation.





