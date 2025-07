Goldpreise sinken zum dritten Mal in Folge angesichts des Marktoptimismus und des stärkeren Dollars Gold Aktuell: Die Goldpreise verzeichnen derzeit den dritten Handelstag einen Rückgang in Folge und steuern damit auf die längste Verlustserie seit Ende April/Anfang Mai zu. Der Goldpreis ist heute um fast 1 % gefallen und testet eine bedeutende Unterstützungsmarke. Diese Entwicklung sorgt am Markt für erhöhte Aufmerksamkeit, da die Dynamik des Edelmetalls oft als Barometer für das globale Vertrauen in sichere Anlagen dient. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Der aktuelle Preisrückgang von Gold ist hauptsächlich auf die gesteigerte Risikobereitschaft an den Finanzmärkten zurückzuführen. Obwohl die Aktienindizes aktuell keine neuen Rekordhochs erreichen, befeuert dieser Optimismus die Erholung am Ölmarkt. Ein weiterer belastender Faktor ist die schwächere Nachfrage nach Goldschmuck in China und Indien, die aufgrund der hohen Preise rückläufig ist. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Hinzu kommt ein stärkerer US-Dollar. Die Aufwertung der US-Währung folgt auf robuste Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten sowie die verringerten Risiken rund um die Politik der US-Notenbank (Fed). Die kommende Woche könnte entscheidend für die weitere Gold Prognose sein, da wichtige Impulse durch die Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Fed sowie durch Indikatoren wie BIP, ISM-Indizes und den US-Arbeitsmarktbericht zu erwarten sind. Gold Prognose: Wohin steuert der Goldpreis? Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Aktuell testet Gold eine Unterstützungszone, die durch eine Aufwärtstrendlinie sowie die 25- und 50-Perioden-Simple Moving Averages (SMA) definiert ist. Ein Bruch dieser Zone könnte einen Rückgang des Goldpreises in den Bereich von 3.250 bis 3.280 USD auslösen. Sollte die Unterstützung jedoch halten, ist eine Erholung möglich, wobei ein erneuter Anstieg über das 23,6 %-Fibonacci-Retracement bereits Anfang nächster Woche denkbar ist. Diese Faktoren sind für Trader und Investoren ausschlaggebend für eine fundierte Gold Prognose. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

