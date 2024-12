Der US Dollar Index erholt sich von einer wichtigen UnterstĂŒtzungszone. Die Erholung wird durch Drohungen des kĂŒnftigen US-PrĂ€sidenten Donald Trump unterstĂŒtzt, 100 %ige Zölle auf BRICS-MitgliedslĂ€nder zu erheben. Der US-Dollar gewinnt heute 0,54 % und erreicht 106,3800 Punkte. Ein starker Dollar fĂŒhrt zu einem Anstieg der US-Anleiherenditen, einem leichten RĂŒckgang der Aktienindex-Futures und einem Ausverkauf auf dem KryptowĂ€hrungsmarkt. Der Anstieg des Dollarwerts wird wahrscheinlich durch Donald Trumps Äußerungen ĂŒber die Idee der EinfĂŒhrung einer neuen WĂ€hrung im Rahmen der BRICS-Zusammenarbeit beeinflusst. Zu den BRICS-Staaten gehören derzeit China, Russland, Brasilien, Indien, SĂŒdafrika, Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Trump erklĂ€rte, dass diese LĂ€nder, wenn sie ihre Arbeit an der EinfĂŒhrung einer gemeinsamen WĂ€hrung und der Abkehr vom USD fortsetzen, mit dem Risiko von 100 %-Zöllen rechnen mĂŒssen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Hauptgrund fĂŒr die jĂŒngsten Kursgewinne des Dollars war die Preispolitik des Marktes fĂŒr die erwartete protektionistische Politik von Donald Trump. Daher ist es nicht ĂŒberraschend, dass der Dollar als Reaktion auf weitere Berichte ĂŒber mögliche Zölle wieder steigt. Diese Woche werden auch die Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht, die einen erheblichen Einfluss auf den USD haben könnten. Dies werden die letzten Arbeitsmarktberichte vor der FOMC-Entscheidung Mitte Dezember sein. Derzeit preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 67,1 % fĂŒr eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte ein. US Dollar Index im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB

