TRADINGIDEE des Tages 🔴 GOLD (21.07.2025)

Fakten: GOLD erholte sich von der 50-Tage-EMA

ImTageschart schwankt der 14-Perioden-RSI-Indikator im Bereich von 55 Punkten

Trumps Frist f√ľr die Z√∂lle am 1. August r√ľckt n√§her Tradingidee: Eine m√∂gliche Long-Position¬† (f√ľr¬† hochspekulative ¬†Trader) auf GOLD¬† zum Marktpreis¬†

Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP : 3430

Mögliche Verlustbegrenzung, Stop Loss, SL: 3280 Background & Meinung: Gold erholte sich von der 50-Tage-EMA, was technisch gesehen die Fortsetzung des aktuellen langfristigen Aufwärtstrends bestätigt. Bemerkenswert ist, dass der 14-Perioden-RSI-Indikator im Tagesintervall (D1) um 55 Punkte schwankt, was auf eine neutrale Stimmung hindeutet und keine Anzeichen für überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen erkennen lässt. Diese Kombination – das Testen der Unterstützung an einem wichtigen gleitenden Durchschnitt und das Gleichgewicht der Kräfte auf dem RSI – deutet darauf hin, dass die Bullen weiterhin die Oberhand behalten, der Markt sich jedoch in einer Phase ruhiger Konsolidierung befindet und sich möglicherweise auf eine weitere Aufwärtsbewegung vorbereitet. Dies deutet auf die Nachhaltigkeit des Aufwärtstrends hin, auch wenn die kurzfristige Volatilität begrenzt bleibt. Im Hintergrund bleibt die Unsicherheit über die von Donald Trump verschobene Frist für die Einführung von Zöllen am 1. August bestehen, was die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen stützt. Historisch gesehen gewinnt Gold in Zeiten von Handels- und politischen Spannungen an Wert, und das derzeitige Fehlen klarer Signale verstärkt die Vorsicht der Anleger nur noch. Ein solches Szenario – neutrale technische Signale und wachsende Unsicherheit hinsichtlich der Zollpolitik – könnte die weitere Beibehaltung und sogar den Ausbau von Long-Positionen am Goldmarkt begünstigen. Daher sehen wir mittelfristig ein mögliches Szenario für die Beibehaltung des langfristigen Aufwärtstrends. In diesem Kontext wäre eine Tradingidee für hochspekulative Trader, eine Long-Position in GOLD zum Marktpreis einzunehmen. Es wäre zudem angemessen aufgrund der hohen Volatilität dieses Instruments besondere Vorsicht gelten zu lassen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

