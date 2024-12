Chart des Tages 🔴 US-Dollar Index (11.12.2024)

Der US-Dollar-Index steht vor den am Mittwoch veröffentlichten CPI-Daten vor einem kritischen Zeitpunkt, wobei die Erwartungen des Marktes auf anhaltenden Inflationsdruck ausgerichtet sind, der die erwarteten Zinssenkungen der Fed möglicherweise verzögern wird. Die Kerninflation bleibt hartnäckig erhöht, während der politische Übergang die Entwicklung des Dollars zusätzlich unsicher macht. Wichtige Marktstatistiken: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Kern-VPI wird für November bei 0,3 % im Monatsvergleich erwartet, was den vierten Monat in Folge mit festen Werten darstellt.

Die vom Markt implizierte Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember sinkt, da die Inflationssorgen zunehmen.

Der Dollar findet technische Unterstützung, da die Renditen für Staatsanleihen über alle wichtigen Laufzeiten hinweg bei 4 % bleiben Die kurzfristige Richtung des Dollars hängt entscheidend vom Inflationsbericht vom Mittwoch ab, wobei die Prognosen einen weiteren Monat mit hartnäckigem Preisdruck erwarten. Der Kernindex der Verbraucherpreise ohne Lebensmittel und Energie wird voraussichtlich sein monatliches Tempo von 0,3 % beibehalten, was darauf hindeutet, dass der Weg der Federal Reserve zu ihrem 2 %-Ziel weiterhin schwierig bleibt. Prognose des Kern-Verbraucherpreisindex. Quelle: Bloomberg In mehreren Sektoren hält der Inflationsdruck an. Erwartet wird, dass die Preise für Gebrauchtwagen im November um 1,2 % steigen, nachdem sie im Vormonat bereits um 2,7 % gestiegen waren. Bei den Wohnkosten gibt es weiterhin nur begrenzte Anzeichen für eine nennenswerte Verlangsamung. Die Eigentümer-Äquivalenzmiete wird voraussichtlich zwischen 0,3 % und 0,4 % steigen und damit ihr Tempo von vor der Pandemie beibehalten. Das technische Bild zeigt eine erhöhte Vorsicht bei institutionellen Anlegern, wobei die jüngsten Daten zu den Kapitalströmen eine deutliche Verkürzung der Duration und den Verkauf von langfristigen Wertpapieren durch Investmentfonds offenbaren. Diese Anpassung der Positionierung in Kombination mit der Neuausrichtung der Portfolios zum Jahresende deutet auf ein erhöhtes Potenzial für Marktvolatilität hin. Marktimplizierte Zinssenkungen. Quelle: Bloomberg Mit Blick auf die Zukunft bleibt die Aufmerksamkeit des Marktes fest auf die heutige Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex und seine Auswirkungen auf die Politik der Fed gerichtet. Während die Trader in den kommenden Monaten weiterhin weitgehend mit Zinssenkungen rechnen, könnte das Fortbestehen erhöhter Kerninflationswerte zu einer allmählicheren Lockerung der Geldpolitik führen, als derzeit eingepreist. Der politische Übergang macht die Dollar-Aussichten noch komplexer, da die vorgeschlagenen Maßnahmen, darunter mögliche Zölle und Steuersenkungen, möglicherweise neuen Inflationsdruck erzeugen. Einige Unternehmen passen ihre Preisstrategien bereits in Erwartung dieser politischen Veränderungen an, was die Bemühungen der Fed zur Inflationsbekämpfung möglicherweise erschweren könnte. Die überwiegend zurückhaltende Positionierung des Marktes schafft Potenzial für erhebliche Dollarbewegungen, wenn die Inflationsdaten positiv überraschen. Die Ökonomen der Deutschen Bank stellen fest, dass eine Zinssenkung im Dezember zwar weiterhin möglich ist, die Fed in ihrer Kommunikation jedoch wahrscheinlich ein langsameres Tempo der künftigen Lockerung betonen wird, insbesondere wenn die Inflation weiterhin Widerstand gegen eine geldpolitische Straffung zeigt. Da wir uns dem Jahresende nähern, deutet das Zusammenspiel zwischen anhaltendem Inflationsdruck, möglichen politischen Kurswechseln und Marktpositionierung darauf hin, dass der Dollar einer erhöhten Volatilität ausgesetzt sein könnte. Wells Fargo geht davon aus, dass der Weg zum Inflationsziel der Fed von 2 % bis 2026 dauern könnte, wobei im kommenden Jahr nur begrenzte Fortschritte erwartet werden. USDIDX im Tageschart Der US-Dollar-Index wird derzeit über dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Level gehandelt. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte zu einem erneuten Test der Höchststände vom Juli bei 105,728 führen. Umgekehrt visieren die Bullen das 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level als nächsten Widerstand an, mit dem Ziel eines erneuten Tests des Allzeithochs (ATH). Der RSI beginnt, sich nach oben zu bewegen, was auf eine potenzielle bullische Divergenz hindeutet, die auf eine Verstärkung des Momentums hindeutet. Unterdessen zieht sich der MACD zusammen, was auf einen wahrscheinlichen Crossover hindeutet, der das bullische Momentum an den kommenden Handelstagen bestätigen könnte. Diese Faktoren positionieren den Index an einem entscheidenden Punkt, wobei kritische Niveaus als Entscheidungsmarker für seine nächste Bewegung dienen. Quelle: xStation Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

