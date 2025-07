Am Donnerstag war es endlich soweit, Bitcoin brach √ľber die $112.000 Marke und markierte neue Allzeithochs, setzte sein bullishes Momentum erwartbar und wie in unserer letztw√∂chigen Bitcoin Betrachtung thematisiert fort und visiert die Region um $120.000 an.¬† Aktuelle Nachrichten zum¬† Bitcoin ¬†Trading¬†ūüĒī¬† Bitcoin ¬†Handelsideen¬†ūüĒī Bitcoin¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Das √ľbergeordnete Bild f√ľr Bitcoin Vergangene Woche schrieben wir an dieser Stelle, dass ein potenzieller bullisher Trigger die nun in der kommenden Woche anstehende ‚ÄěCrypto Week‚Äú im US-Repr√§sentantenhaus vom 14. bis 18. Juli 2025 sein k√∂nnte.¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin Chartanalyse - Daily ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 12.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. In dieser beraten und stimmen die Gesetzgeber in den USA √ľber drei wichtige Gesetzesvorlagen ab: den CLARITY Act, den Anti-CBDC Surveillance State Act und den vom Senat eingebrachten GENIUS Act.¬† Der CLARITY Act w√ľrde eine umfassende Marktstruktur schaffen, kl√§ren, welche digitalen Verm√∂genswerte Wertpapiere und welche Rohstoffe sind. Der Anti-CBDC Act w√ľrde der US-Notenbank FED unter Berufung auf Datenschutzbedenken die Ausgabe eines zentral kontrollierten digitalen Dollars verbieten. Und der GENIUS Act konzentriert sich auf Stablecoins, die zu Zahlungszwecken eingesetzt werden k√∂nnen und verlangt eine vollst√§ndige 1:1-Absicherung durch Verm√∂genswerte, wodurch sie effektiv in gesetzlich anerkannte, vollst√§ndig besicherte digitale Dollar umgewandelt w√ľrden. Das kann man sich grob so vorstellen, dass z.B. Amazon seinen eigenen Amazon-Coin ausgibt, der durch US-Dollar besichert ist und der es erm√∂glicht, bei Amazon einzukaufen, Amazon also im √ľbertragenen Sinne zu einer Quasi-Bank wird.¬† Das US-Finanzministerium prognostiziert, dass der Stablecoin-Markt bis 2030 ein Volumen von 3,7 Billionen US-Dollar erreichen k√∂nnte (gegen√ľber derzeit etwa 250 Milliarden US-Dollar) und klare Regeln befeuern dieses Wachstum, was im Umkehrschluss Kryptow√§hrungen wie Bitcoin nicht nur zunehmend akzeptiert werden lassen, sondern eben auch zeitnah neue Allzeithochs erwarten l√§sst.¬† Mit Bitcoin hat das insofern zu tun, als dass die zunehmende Akzeptanz von Kryptow√§hrungen und hier allen voran Bitcoin massiv gesteigert wird und es tats√§chlich nicht auszuschlie√üen ist, dass Bitcoin heute den Startschuss f√ľr Aufschl√§ge bis in Gefilde um 150.000 Euro in den kommenden sechs Monaten gesehen hat.¬† Kurzfristig bleibt der Vorteil f√ľr Bitcoin klar Long, die erste anzuvisierende Zielregion, die wir in der Vorwoche im Bereich zwischen 120.000 bis 125.000 US-Dollar thematisiert hatten, wurde bereits fast abgearbeitet. Sind die Bullen nun √ľber die kommende Woche in der Lage Bitcoin √ľber der Ausbruchregion um 112.000 US-Dollar zu halten, liegen n√§chste Ziele zun√§chst um $130.000, dann $140.000.¬† Bitcoin Chartanalyse - Stunde ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 12.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Bitcoin - Trading Setups: Durch den bullishen Breakout √ľber $112.000 ist der Vorteil klar Long und das aktuelle bullishe Momentum sollten so lange ‚Äěgeritten‚Äú werden, wie es gegeben ist, wobei in Gefilden um $120.000 bis $125.000 mit einem ersten ‚Äědurchschnaufen‚Äú der Bitcoin Bullen gerechnet werden sollte.¬† Long-Setup:¬† Das letzte Woche an dieser Stelle thematisierte Long Play, wobei mit dem nun erfolgten, dynamischen Breakout ein Momentum Play, Zielbereich in Gefilden um eine aufgeklappte Range zwischen 120.000/125.000 ist aktuell am Laufen, eine erste Teilgewinnmitnahme k√∂nnte man um 120.000 in Betracht ziehen, dar√ľber dann aufgeteilt 50% um $122.500 und $125.000.¬†¬† Short-Setup: ¬† Short Plays sind nach dem nun erfolgten, bullishen Breakout kein Thema.¬† BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 12.07.2025: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

