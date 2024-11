Der Beginn einer neuen Woche des Devisenhandels bringt die Aufwärtswelle zum Erliegen, die den US-Dollar in den letzten zwei Monaten angetrieben hat. Der Handel mit dem Dollar-Index (USDIDX) und einzelnen USD-gebundenen Währungspaaren begann mit einem rückläufigen Abwärts-Gap, ausgelöst durch die Nachricht vom Wochenende, dass Donald Trump Scott Bessent zum Leiter des US-Finanzministeriums ernannt hat. In seinem ersten Interview nach seiner Wahl sagte Bessent, dass seine Priorität darin bestehen würde, Trumps verschiedene Versprechen in Bezug auf Steuersenkungen umzusetzen. Die Einführung von Zöllen und Ausgabenkürzungen würden ebenfalls im Mittelpunkt stehen, ebenso wie die Aufrechterhaltung des Status des Dollars als Weltreservewährung. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Markt konzentriert sich heute vor allem auf Steuersenkungen. Bessent, der als Kenner der Märkte gilt, da er selbst Fondsmanager bei der Key Square Group ist, wird laut politischen Kommentatoren voraussichtlich für geringere Ausgaben und schrittweiseere Zölle eintreten, was theoretisch frühere Bedenken, die den Inflationsdruck verschärfen, abschwächen könnte. Ein geringerer Druck bedeutet geringere Prognosen für langsame Zinssenkungen, was heute zu einem Rückgang der Weltreservewährung führt. Der US-Dollar hat gegenüber einem Korb anderer Währungen das obere Ende der seit 2022 beobachteten Handelsspanne durchbrochen und bleibt trotz des heutigen Rückgangs von fast 0,5 % auf dem höchsten Stand seit Oktober 2023. Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

