Brenntag AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

AKTIEN MARATHON: Brenntag

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Brenntag WKN: A1DAHH¬†| ISIN: ¬†DE000D1DHHO¬†| Ticker: BNR

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Brenntag Aktie?

Die Prognosespanne f√ľr das Ergebnis 2025 wurden im unteren Bereich der Spanne best√§tigt, was darauf hindeutet, dass Brenntag es nach wie vor mit einem¬†herausfordernden Umfeld zu tun hat. Die wirtschaftliche Unsicherheit, aber auch das volatile geopolitische Klima tragen dazu bei, dass die Nachfrage nach Chemikalien eintr√ľben k√∂nnte. Als weltweit agierender Konzern ist Brenntag diesen Entwicklungen besonders ausgesetzt. Bereits im 1. Quartal 2025 musste Brenntag einen leichten Umsatzr√ľckgang um 0,4 Prozent auf 4,1 Mrd. EUR ausweisen. Seitens der Analysten gibt es eine gewisse Skepsis, was die Kurszielen und Bewertungen widerspiegelt.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Die Aktie hat im September 2021 ein Hoch bei 87,04 EUR formatiert. Im Wochenchart ist sehr gut erkennbar, dass die Aktie nachfolgend Luft abgelassen hat und bis Oktober 2022 an die 53 EUR-Marke zur√ľckgesetzt hat. Anfang 2023 stellt sich erneutes Kaufinteresse ein, die die Aktie wieder an das Hoch 2021 gebracht hat. Das Wertpapier hat hier ein Doppeltop formatiert. Auch diese Bewegung wurde abverkauft, die Gewinne wurden wieder abgegeben, das Papier setzte wieder an das Tief 2022 zur√ľck. Damit steht die Aktie aktuell dort, wo sie bereits im Oktober 2022 notierte.¬†

Im Wochenchart ist erkennbar, dass sich die Aktie unter alle drei Durchschnittslinien etabliert hat. Erholungen im September 2024 gingen an und √ľber die SMA20 (aktuell bei 59,84 EUR), die Aktie hat es aber nicht vermocht, sich auch √ľber dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Nach einem erneuten R√ľcksetzer ging es im M√§rz √ľber die SMA20 als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 61,22 EUR), aber auch bei dieser Bewegung hat die nachhaltige Kraft gefehlt. Die Aktie wurde wieder nach S√ľden abgewiesen.¬†

Die Aktie muss sich per Wochenschluss √ľber der¬†SMA50 etablieren, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Sollte sich das Papier √ľber dieser Durchschnittslinie festsetzen k√∂nnen, so w√ľrde sich das Wochenchart aufhellen; als bullisch w√§re es zu interpretieren, wenn es die Aktie auch schafft, die SMA200 (aktuell bei 69,41 EUR) zu nehmen. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie kann sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden. Ob sich eine Aufw√§rtsbewegung in den kommenden Wochen und Monaten einstellt, die die SMA200 erreicht, bleibt abzuwarten.

Solange das Papier unter der SMA20 notiert, solange könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 51,68 EUR, die 43,93 EUR bzw. die 28,52 EUR sein.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie sich ab Ende Mai 2024 zwar stabilisieren konnte, es aber nicht geschafft hat sich wesentlich zu erholen. Es ging bis Mitte / Ende Oktober in einer Box seitw√§rts weiter. Anfang November machte sich weitere Schw√§che breit, die aber nur einen moderaten Charakter hatte.¬†Mitte November ging es mit einem GAP down an das Tief bei 54,81 EUR. Die R√ľcksetzer wurden nachfolgend zur√ľckgekauft. Die Aktie konnte im Zuge der Erholung auch das GAP (61,18 EUR) schlie√üen. Die Bewegung hatte aber keine Substanz. Bereits Mitte Dezember stellte sich erneute Schw√§che ein, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 54,13 EUR gebracht haben. Dieses Tief wurde direkt wieder zur√ľckgekauft. Es ging sukzessive aufw√§rts. Mitte Februar schwenkte die Aktie erneut in eine Seitw√§rtsbox ein. Zwar konnte das Papier das Jahreshoch bei 68,59 EUR formatieren, das Level konnte aber nicht gehalten werden. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Abgaben zun√§chst einen moderaten Charakter hatten, sich nachfolgend, aber deutlich ausgeweitet haben. Das Jahrestief bei 51,68 EUR wurde Anfang April formatiert. Die Aktie konnte sich nachfolgend zwar wieder etwas erholen, √ľbergeordnet hat sich das Papier aber in einer gr√∂√üeren Box erneut seitw√§rts geschoben.¬†

Die Erholungsbewegung im Mai ging bis an die SMA200 (aktuell bei 60,67 EUR), die zwar √ľberwunden werden konnte, das Papier hat aber nicht geschafft, sich auch dar√ľber zu etablieren. Auch der Anlauf im Juni √ľber diese Durchschnittslinie zu kommen ist gescheitert. Die Aktie wurde abgewiesen und notiert aktuell unter allen drei Durchschnittslinien.

Damit bleibt das Tageschart bärisch zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 58,84 EUR) / SMA50 (aktuell bei 59,00 EUR) notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter in Richtung des Jahrestiefs fortsetzen.

Erholungen k√∂nnten sich bis an die SMA20 / SMA50 einstellen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, das Papier braucht Dynamik bzw. ein GAP up, um √ľber diese Linien zu kommen. Selbst wenn es das Papier es schafft, sich √ľber diese beiden Linien zu schieben, so gilt es auch √ľber die SMA200 zu laufen. Die Relevanz dieser Linie kann sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden. Als bullisch w√§re das Tageschart erst dann zu interpretieren, wenn es der Anteilsschein es schafft, sich per Tagesschluss √ľber dem Jahreshoch zu etablieren.

Brenntag Unternehmensprofil:

Die Brenntag SE geh√∂rt zu den f√ľhrenden Unternehmen in der Chemiedistribution und erf√ľllt innerhalb des Konzerns eine Holdingfunktion. Ihr obliegt die Verantwortung f√ľr die strategische Ausrichtung der Gruppe, das Risikomanagement sowie zentrale Finanzierungsfragen. Operativ agiert Brenntag als Bindeglied zwischen den Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Der Konzern bezieht von seinen Lieferanten gro√üe Mengen an Chemikalien, die kommissioniert und entsprechend den Anforderungen weltweit Kunden angeboten werden. Hinzu kommen Mehrwertleistungen wie Just-in-time Lieferungen, Mischungen, Formulierungen, Neuverpackungen, Bestandsverwaltung und technische Serviceleistungen. Brenntag beliefert ein breites Spektrum an Kunden verschiedener Branchen wie Beschichtungen, Nahrungsmittel, √Ėl & Gas, Pharma, K√∂rperpflege und Trinkwasseraufbereitung.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Gro√üaktion√§r ist Klaus-Michael K√ľhne, der 15 % des Kapitals h√§lt. Weitere Aktion√§re mit gr√∂√üeren Anteilen sind institutionelle Anleger.¬†

 

 



Wichtige Bewertungskennzahlen des Brenntag Konzerns 2020 - 2024

Der Umsatz konnte bis 2022 deutlicher gesteigert werden, hat von 2022 bis 2024 aber um gut 3,2 Mrd. EUR abgenommen. Gegen√ľber 2024 liegt dieser aber um 4,4 Mrd. EUR h√∂her als zu Beginn des Betrachtungszeitraums 2020.¬†

Die Zahl der Mitarbeitenden ist zwar gewachsen, von 2020 bis 2023 wurden knapp 500 Menschen zusätzlich beschäftigt. Über 400 Personen wurden zwischen 2023 und 2024 neu eingestellt.

Der Umsatz je Mitarbeitenden liegt mit gut 0,9 Mio. EUR 2024 deutlich √ľber dem Schnitt der 40 DAX Unternehmen. Seit 2022 ist die Produktivit√§t aber r√ľckl√§ufig.¬†

Das operative Ergebnis erreicht 2022 einen Wert von knapp 1,4 Mrd. EUR. Dieses ist aber in den beiden Folgejahren um √ľber 500 Mio. EUR zur√ľckgegangen.

Auch beim Ergebnis nach Steuern sind die Zahlen seit 2022 r√ľckl√§ufig. Gegen√ľber 2020 verdiente der Konzern aber 2024 gut 370 Mio. EUR mehr.

Die Dividende wurde kontinuierlich erhöht, stagnierte aber 2024 bei 2,10 EUR.

Die Aktie liegt mit einem KGV von 15,62 aktuell im Mittelfeld - ist also weder preiswert noch teuer.

 

Das Eigenkapital konnte gegen√ľber 2020 um 1,1 Mrd. EUR erh√∂ht werden, was einer Steigerung um 32 Prozent entspricht.

Dennoch ist die Eigenkapitalquote von 2020 bis 2024 um 4,56 Prozentpunkte gesunken. 

 

 

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

 

 

 

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll sich bis 2029 moderat um 800 Mio. EUR erh√∂hen, der Gewinn je Aktie soll um ein Drittel steigen. Mit einem KGV von 9,54 w√§re die Aktie 2029 als g√ľnstig zu bewerten. Der Gewinn vor Steuern soll auf 1,2 Mrd. EUR steigen, was einer Steigerung um 37 Prozent gegen√ľber 2025 entsprechen w√ľrde. Das Eigenkapital soll weiter gest√§rkt werden. 2029 soll es sich auf 6,7 Mrd. EUR belaufen.¬†

Gemäß unserer Einschätzung ist die Brenntag Aktie, auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, dass solide ist, Gewinne erwirtschaftet, aber wenig Phantasie hat, was den Umsatz angeht. Die Dividende ist mit 4,46 EUR (Prognose 2025) solide. Insgesamt ist das Wertpapier als eine konservative Anlage zu sehen. Die Aktie ist unserer Meinung nach ein Papier, das durchaus Eingang in Depots als untergewichtete Beimischung finden kann. 

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: Finanzen.de, brenntag.com, boerse.de, Afu Research, aktienfinder.net

Quelle: xStation5 von XTB

 

