Chart des Tages 🔴 USDJPY (24.09.2024)

Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Japan zeichnen ein gemischtes Bild: Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe schrumpft weiter, während der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor steigt. Diese wirtschaftliche Divergenz, gepaart mit der vorsichtigen Haltung der Bank of Japan, schafft ein komplexes Umfeld für das Währungspaar USD/JPY, insbesondere da die Erwartungen an schnellere Zinssenkungen der Fed im kommenden Jahr steigen. Das Währungspaar USD/JPY hat sich in den letzten Handelstagen anfällig gezeigt, da die Divergenz zwischen der Politik der Fed und der BoJ immer deutlicher wird. Die jüngste Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte in Verbindung mit der Erwartung einer weiteren Lockerung hat den US-Dollar erheblich unter Druck gesetzt. Unterdessen sorgt die Zurückhaltung der Bank of Japan, von ihrer ultralockeren Geldpolitik abzurücken, für eine einzigartige Dynamik beim Yen, der sich in einer innenwirtschaftlichen Krise befindet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Anleger sollten sich in den kommenden Wochen auf eine mögliche Volatilität einstellen, da die Märkte die divergierenden Wirtschaftsdaten verarbeiten und sich auf die sich ändernden Erwartungen an die Politik der Zentralbanken einstellen. Die künftige Ausrichtung und die Wirtschaftsprognosen der BoJ werden für die Stimmung am Markt gegenüber dem Yen von entscheidender Bedeutung sein. Japanische Exporteure, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, dürften sehr empfindlich auf USDJPY-Bewegungen und Kommentare der BoJ reagieren. Der anhaltende Rückgang im Fertigungssektor ist besonders besorgniserregend, da der Einkaufsmanagerindex im September auf 49,6 fiel und damit den dritten Monat in Folge im Schrumpfungsbereich liegt. Dieser Abschwung steht in krassem Gegensatz zum Dienstleistungssektor, der sich mit einem Einkaufsmanagerindex von 53,9 weiterhin als widerstandsfähig erweist. Die anhaltende Debatte über Japans wirtschaftliche Erholung und Inflationsziele wird sich angesichts dieser gemischten Wirtschaftsindikatoren wahrscheinlich verschärfen. Trotz der Herausforderungen im verarbeitenden Gewerbe besteht ein Hoffnungsschimmer, dass ein starker privater Konsum, der durch Lohnerhöhungen angeheizt wird, dazu beitragen könnte, das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten und möglicherweise die politischen Entscheidungen der BoJ in den kommenden Monaten zu beeinflussen. Das Potenzial für schnellere Zinssenkungen der Fed könnte weiteren Abwärtsdruck auf das Währungspaar USDJPY ausüben, wovon japanische Importeure und Unternehmen mit erheblichen auf USD lautenden Schulden profitieren könnten. Ein schwächerer Yen könnte jedoch auch die japanischen Exporte und Unternehmensgewinne bei der Rückführung ankurbeln und den Nikkei-Index stützen. Dennoch könnte die anhaltende Wirtschaftsschwäche, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, weiterhin Gegenwind für bestimmte Segmente der japanischen Wirtschaft bedeuten.  USDJPY im Tageschart USDJPY nähert sich derzeit einem wichtigen Widerstand innerhalb des Abwärtstrends. Dieses Niveau hat bereits zweimal als starker Widerstand gewirkt und zu einer Fortsetzung des Abwärtstrends geführt. Seit Anfang August wurden niedrigere Höchst- und Tiefststände beobachtet. Der Widerstand stimmt auch mit dem 50 %-Fibonacci-Retracement-Level überein, das Ende August Quelle: xStation5 von XTB   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.