USDJPY bleibt in der N√§he kritischer Niveaus, da H√§ndler die geldpolitischen Divergenzen zwischen der Fed und der BOJ angesichts zunehmender Interventionsrisiken und der Rekord-Haushaltsgenehmigung Japans abw√§gen. ‚Ėļ USDJPY ISIN: XC0009659910 | WKN: 965991 | Ticker: USDJPY Wichtige Marktstatistiken: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktueller Kurs: 157,55

2024 Hoch: 158,08 (Dezember)

Wöchentliche Veränderung: +0,8 %

YTD-Performance: +10 %

Schl√ľsselebene: 160 (Interventionsrisikozone)

Spanne nach der BOJ-Sitzung: 153,34‚Äď158,08 BOJ-Politikdynamik Die j√ľngsten Stellungnahmen der BOJ-Sitzung zeigen unterschiedliche Ansichten √ľber den Zeitpunkt der Zinserh√∂hung. Einige Mitglieder sehen die Bedingungen f√ľr eine kurzfristige Ma√ünahme gegeben, w√§hrend andere angesichts der Unsicherheiten √ľber die Politik des neuen Pr√§sidenten Trump zur Geduld raten. Die neuen Gewinnsch√§tzungen der Zentralbank zeigen potenzielle Verluste von bis zu 13 Milliarden US-Dollar bei einem Zinssatz von 2 % und verdeutlichen die Herausforderungen einer Normalisierung der Geldpolitik. Politische und fiskalische Landschaft Die Verabschiedung des japanischen Rekordhaushalts von 115,5 Billionen Yen f√ľr das Gesch√§ftsjahr 2025 stellt einen wichtigen Test f√ľr die Minderheitsregierung von Premierminister Ishiba dar. Die Erh√∂hung der Ausgaben um 2,6 % in Verbindung mit einer geringeren Anleiheemission signalisiert Bem√ľhungen zur Haushaltskonsolidierung. Die politische Unsicherheit im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Haushalts k√∂nnte jedoch die Zinsentscheidung der Bank of Japan im Januar beeinflussen. Quelle: Bloomberg Intervention Risiko Die erneuten Warnungen von Finanzminister Kato vor √ľberm√§√üigen W√§hrungsschwankungen haben die Interventionsspekulationen angeheizt, da sich USD/JPY 160 n√§hert. Der j√ľngste Anstieg auf F√ľnfmonatshochs hat zu einer verst√§rkten offiziellen Rhetorik gef√ľhrt, obwohl die tats√§chlichen Interventionsschwellen weiterhin unklar sind. Ausblick 2025 W√§hrend die M√§rkte jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 42 % f√ľr eine BOJ-Erh√∂hung im Januar einpreisen, die bis M√§rz auf 72 % steigen wird, bleibt die Entwicklung stark von der Lohnentwicklung und der Klarheit der US-Politik abh√§ngig. Das Zusammenspiel zwischen geldpolitischer Normalisierung, politischer Stabilit√§t und W√§hrungsmarktdynamik deutet auf eine anhaltende Volatilit√§t hin, wobei 160 als psychologischer und interventionistischer Risikoschwellenwert erscheint. USDJPY Chartanalyse - Tageschart Das W√§hrungspaar USDJPY n√§hert sich den H√∂chstst√§nden von Ende April bei 157-158, einem Niveau, das zuvor zu Devisenmarktinterventionen gef√ľhrt hat. Nach einer solchen Intervention kehrte USDJPY zum 50-Tage-EMA zur√ľck, was darauf hindeutet, dass das Ziel f√ľr B√§ren bei etwa 153,167 liegen k√∂nnte. Bullen hingegen k√∂nnten einen erneuten Test der Allzeithochs in der Zone 160-161 anstreben. Der RSI konsolidiert sich in der N√§he der √ľberkauften Zone, was in der Vergangenheit vor einer m√∂glichen Korrektur einen zus√§tzlichen Anstieg signalisiert hat. Unterdessen gewinnt der MACD weiter an Boden, verengt sich aber, was darauf hindeutet, dass das Momentum nachlassen k√∂nnte. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! ¬† ¬† AUSGEZEICHNET ¬†vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

